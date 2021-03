Roxie Węgiel zachwyciła w idealnej bluzce na wiosnę 2021. Ale jej jeansy to jeszcze większy hit

Roxie Węgiel wyrasta na prawdziwą ikonę stylu. Choć ma dopiero 16 lat, zaczyna tworzyć swój własny styl i coraz lepiej wie, w czym czuje się naprawdę dobrze. Jej ostatnia stylizacja to na to najlepszy dowód.

Roxie Węgiel, która wypłynęła dzięki programowi "The Voice Kids", pochwaliła się na Instagramie nową stylizacją. My od razu zwróciliśmy uwagę na jej look, zwłaszcza ze względu na bluzkę - jej czarny crop top z bufiastymi rękawami okazał się strzałem w dziesiątkę. Zwłaszcza w połączeniu z jeansami, które śmiało można okrzyknąć jednym z najgorętszych trendów. Co to za model? Sprawdźcie poniżej!

Najmodniejsze jeansy na wiosnę 2021 w stylu Roxie Węgiel

Roxie Węgiel zdecydowała się na najmodniejsze jeansy wiosny 2021. To oczywiście jasne jeansy z wielkimi dziurami. Poszarpane jeansy miały już swoje pięć minut jakiś czas temu, ale teraz ponownie wracają na scenę. Tym razem jednak w połączeniu z dość luźnymi fasonami. Na czasie są pojedyncze przetarcia oraz sporych rozmiarów dziury, jak w modelu na który zdecydowała się Roxie Węgiel. Identyczne jeansy kupicie w Primarku.

To właśnie ta stylizacja Roxie Węgiel wzbudziła wiele pozytywnych komentarzy.

Jak oceniacie stylizację Roxie Węgiel?