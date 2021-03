Kurtka Roksany Węgiel będzie hitem tej wiosny?! Podobną kupicie na wyprzedaży w Zarze za 60 zł

Roksana Węgiel opublikowała na Instagramie zdjęcie i pochwaliła się, jak spędza wolny czas. Nowy wpis młodej gwiazdy wywołał wśród jej fanów ogromne emocje, a chodzi przede wszystkim o uroczą fryzurę oraz... super modną stylizacje na wiosnę! Roksana Węgiel, która dotychczas nosiła przede wszystkim rozpuszczone i gładko zaczesane włosy, teraz postawiła na modny kucyk z przedziałkiem z przodu. Jednak największą uwagę zwraca modna kurtka koszulowa na wiosnę. To prawdziwy hit sezonu i noszą je największe gwiazdy. Model w stylu Roksany Węgiel znaleźliśmy w Zarze za 69 zł.

Roksana Węgiel w modnej kurtce koszulowej na wiosnę!

Roksana Węgiel jest zdecydowanie jedną z najpopularniejszych nastolatek, a każda stylizacja piosenkarki jest to prawdziwa kopalnia inspiracji dla jej fanek. Tym razem artystka ciepły weekendowy dzień spędziła na spacerze i z racji wiosennej pogody porzuciła płaszcze na rzecz kurtki koszulowej założonej na sportową bluzę z kapturem. Takie zastawienie to prawdziwy hit na wiosnę 2021. W podobnych stylizacjach zachwycał ajuż Anna Lewandowska czy Agnieszka Woźniak-Starak.

Jeśli podoba Wam się look Roksany Węgiel mamy dla Was świetną wiadomość, bo koszulowe kurtki można upolować jeszcze na zimowych wyprzedażach. W Zarze czeka na Was boski model o krótszym kroju za 69 zł!

Zobacz także: Roxie Węgiel w walentynkowej stylizacji w "Dzień Dobry TVN". Pluszowe płaszcze rządzą tej zimy!

Kurtki koszulowe można upolować jeszcze na zimowych wyprzedażach. Model o krótszym kroju jest dostępny w Zarze za 69 zł.

Mat. prasowe

W nowej kolekcji pojawia się mnóstwo modeli kurtek koszulowych w jasnych kolorach. Ten trend jest nadal obecny w modzie i wiosną kurtki o kroju koszuli będą podbijały polskie ulice. Model ze zdjęcia kupimy w Zarze za 119 zł.