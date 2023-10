Roxie Węgiel gościła dziś w studiu "Dzień Dobry TVN" gdzie nie tylko udzieliła krótkiego wywiadu ale również brała udział w transmisji na żywo. Po krótkiej wizycie w telewizji śniadaniowej zapozowała fotoreporterom. Nastolatka postawiła na okolicznościową stylizację - jej słodka stylizacja idealnie wpasowuje się w walentynkowy nastrój. Różowy kardigan Roxie Węgiel robi wrażenie, a my wiemy, gdzie możecie go dostać! Najpopularniejsza nastolatka w Polsce postawiła również na szałowy pluszowy płaszcz. Podobne w tym stylu znajdziecie w sieciówkach już od 279 zł. Plusz rządzi tej zimy!

Roxie Węgiel w walentynkowej stylizacji w "Dzień Dobry TVN"

Roxie Węgiel to nastoletnia gwiazda, która dorasta na oczach swoich fanów. Na swoim koncie ma już osiągnięcia, o których jej starsze koleżanki z branży mogą pomarzyć i nie zapowiada się na to, aby jej kariera miała zwolnić. Dziś Roxie gościła w "Dzień Dobry TVN" gdzie spotkała się m. in. z Cleo, w której teledysku miała okazję niedawno zagrać. Prosto z telewizji pognała na salę tańca, na której czekała już na nią Oliwia Górniak. Dziewczyny niedługo zaprezentują swoje umiejętności na scenie "Dance Dance Dance" na antenie TVP. Scena to miejsce, w którym Roxie czuje się jak ryba w wodzie. Niejednokrotnie wrażenie robił nie tylko głos ale również jej stylizacje. Nierzadko okazywały się one tematem kontrowersji, ponieważ według niektórych jej stroje były zbyt odważne.

Roxie zdecydowanie dobrze czuje się w roli osoby podziwianej, w końcu ciężko na to pracuje. Podczas dzisiejszego wywiadu w telewizji śniadaniowej Roxie Węgiel postawiła na totalnie walentynkowy look. Postawiła na cukierkowo różowy sweterek z nadrukiem Betty Boop na plecach. Kardigan dostępny jest w butiku Parasela i kosztuje 259 zł. Całość stylizacji dopełniła różowymi okularami przeciwsłonecznymi oraz beżowym futerkowym płaszczem. Podobne okrycia zimowe w stylu Roxie Węgiel dostępne są w sieciówkach już od 279 zł.

Roxie Węgiel gościła dziś w "Dzień Dobry TVN", Paparazzi przyłapali ją przy wejściu ze studia. Nastoletnia gwiazda postawiła na pluszowy płaszcz, który ochronił ją od mrozu oraz słodki walentynkowy akcent w postaci różowego kardiganu w serca.

Pluszowe płaszcze są maksymalnie pożądane w tym sezonie. Mnóstwo propozycji znajdziemy w sieciówkach. W Mango pluszowy płaszcz dostaniemy w cenie 499,99 zł (po lewej) z kolei za model z H&M zapłacimy nieco mniej, ponieważ 279,99 zł. Lubicie tego typu płaszcze na zimę?

