Oto dom Roksany Węgiel! Najpopularniejsza nastolatka w Polsce ma ogród marzeń! A jej pokój?

Roxie Węgiel początkowo wraz z rodzicami mieszkała w bloku w Jaśle. Jednak niedawno zamieniła mieszkanie na piękny jednorodzinny dom z pięknym ogrodem, w którym spędzała naprawdę sporo czasu, podczas pandemii koronawirusa. Jak mieszka najpopularniejsza i jedna z najzdolniejszych nastolatek w Polsce? Zebraliśmy dla Was kilka zdjęć!

Jak mieszka Roxie Węgiel?

Roksana Węgiel szturmem podbiła polską scenę muzyczną. W 2018 roku ujęła publiczność w "The Voice Kids", by jeszcze w tym samym roku zawładnąć Eurowizją Junior i totalnie zdeklasować konkurencję. Wygrywając ten prestiżowy konkurs raz na zawsze zapisała się w historii polskiej muzyki jako pierwsza zwyciężczyni Eurowizji Junior, a potem... nadał pięła się na szczyt popularności.

Prężnie rozwijająca się kariera Roksany Węgiel wywróciła jej codzienne życie do góry nogami. Musiała zrezygnować z chodzenia do szkoły w trybie zwykłym i przejść na nauczanie domowe. W momencie, w którym stała się nastoletnią gwiazdą musiała pogodzić naukę z karierą zawodową. Bardzo dużo czasu spędzała więc w rozjazdach - jak nie w trasie koncertowej to w Warszawie. Niestety, pandemia koronawirusa pokrzyżowała wszystkim plany, również Roksana dzięki temu mogła nieco zwolnić i spędzić czas z rodziną.

Aktualnie rodzina Węglów mieszka w pięknym jednorodzinnym domu z dużym ogrodem. Na zdjęciach Roksany na Instagramie widać, że posesja ogrodzona jest nie tylko płotem ale również drzewkami ozdobnymi, które zapewniają rodzinie prywatność. Tylko spójrzcie na ten katalogowy trawnik! W ogrodzie ustawiona była również trampolina, na której 15-letnia Roksana uwielbia spędzać czas z młodszym bratem Maksem.

Instagram

Na zdjęciach publikowanych przez nastolatkę widać również jak urządzony jest jej pokój. Roksana ma własny kącik, w którym uwielbia spędzać czas, uczyć się a także prowadzić transmisje na żywo z fanami. W jej "czterech kątach" rządzą jasne meble i pastelowe dodatki. Na biurku Roksany Węgiel znajduje się nie tylko komputer ale również wiele materiałów pomagających w nauce.

Instagram

Biurko połączone jest z dużym regałem zapełnionym książkami. W pokoju Roxie Węgiel znajduje się również biała toaletka do makijażu a także przepiękna huśtawka, na której nastolatka często się fotografuje.

Instagram

Pokój zdobią również nagrody muzyczne oraz złote płyty, które przypominają Roksanie o jej zawodowych sukcesach. Takie dekoracje to prawdziwe skarby!

Instagram

Ze zdjęć publikowanych przez Roksanę w sieci można również wywnioskować, że w jadalni znajduje się wielki rodzinny stół, przy którym zmieści się cała rodzina! Jest idealny m. in, do wspólnego spędzania czasu przy przygotowaniach do świąt.

Instagram

Z kolei łazienka w domu Roksany Węgiel urządzona jest w drewnie. Na zdjęciu widać pokaźny prysznic z przezroczystą ścianką oraz pionowy grzejnik. Podobają wam się wnętrza z wykorzystaniem drewna czy wolicie coś w stylu glamour?