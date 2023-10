Zbliżające się powoli święta to dobry moment, by trochę podrasować makijaż oczu. Przy ciemniejszych lookach ważne są jednak mocno podkreślone rzęsy. Tusze używane na co dzień, które skupiają się głównie na wydłużeniu są zwykle za mało efektowne przy smokey eyes. Tutaj konieczne są mascary, które nadadzą włoskom konkretną objętość, jak np. Pump Up Booster od Miss Sporty dostępna na promocji w Rossmannie za niecałe 12 zł.

Tusz do smokey eyes z Rossmanna

Początkowo po otwarciu formuła tuszu jest dość rzadka, więc najlepiej dać jej kilka dni, by stała się gęstsza. Mascara ma bardzo głęboki kolor, a jej duża szczoteczka z naturalnego włosia równomiernie rozprowadza produkt po włoskach oraz dobrze je rozczesuje i podkręca. Po aplikacji są zdecydowanie dłuższe i grubsze oraz uniesione. Efekt widoczny jest nawet gdy w grę wchodzą ciemne cienie i gruba kreska eyelinera. Tusz nie jest wodoodporny, ale utrzymuje się na rzęsach w nienaruszonym stanie aż do demakijaż. Nie osypuje się też i nie odbija na skórze. Na wizażu został oceniony na 3,8/5.

„Bardzo lubię ten tusz. Ma głęboki czarny kolor, grubą szczoteczkę, dobrze wyczesuje, podkręca, pogrubia i wydłuża rzęsy. Jest bardzo wydajny i niedrogi. Dla mnie must have.”

„Tusz jest naprawdę dobry. Ma świetną szczoteczkę, która dokładnie rozczesuje rzęsy i bardzo intensywny kolor. Można z nim zrobić zarówno mocny, jak i delikatny makijaż. Nie osypuje się i wygląda ładnie przez cały dzień. Jest także bardzo wydajny. Zdecydowanie jeden z moich ulubionych tuszy w tak dobrej cenie i o świetnym działaniu. Jestem go pewna na 100% i nigdy mnie nie zawiódł.”

„Używam tej mascary od 2 lat i jestem z niej naprawdę zadowolona. Ma bardzo fajną, grubą szczoteczkę dzięki czemu wygodnie nakłada się tusz. Sprawia, że rzęsy momentalnie wyglądają na 3 razy gęstsze i grubsze. Świetnie trzyma się przez cały dzień” - oceniają wizażanki