Marzysz o efekcie sztucznych rzęs, ale boisz się, że zbyt dużo warstw tuszu może spowodować ich sklejenie? Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Rossmann wyprzedaje właśnie hitowy tusz do rzęs, który nie tylko spełnia te wszystkie wymagania, a w dodatku kosztuje grosze! Trzeba zapłacić za niego niecałe 12 zł, miłośniczki makijażu już go pokochały.

Hitowy tusz do rzęs z Rossmanna za niecałe 12 zł

Rossmann wyprzedaje właśnie jeden z hitowych tuszy do rzęs. Eveline Big Volume Explosion Mascara kosztuje tylko 11,79 zł czyli prawie o połowę taniej niż w regularnej cenie. Co najważniejsze bije na głowę droższych konkurentów pod względem jakości! Wizażanki oceniły go na 4 w pięciopunktowej skali, oddając ponad 100 cennych opinii!

Tusz Eveline Big Volume Explosion charakteryzuje się innowacyjną szczoteczką, która pokrywa każdą rzęsę grubą warstwą tuszu, zapewniając wyjątkowe podkreślenie spojrzenia i spektakularny efekt sztucznych rzęs. Tusz nie powoduje podrażnień i jest delikatny dla oczu. Producent zapewnia, że tusz sprawi, że każda rzęsa zostanie pokryta warstwą idealnej czerni bez efektu sklejenia i grudek, jednak najlepszą recenzją są opinie użytkowniczek. Wizażanki są zachwycone tym produktem:

- Kupiłam go na zasadzie szybkich zakupów - o "big volume" o promocja-biorę. I jakie było moje zdziwienie po pierwszym użyciu. Dawno nie miałam tak dobrego tuszu . Już po pierwszym użyciu widać super efekt wydłużenia i pogrubienia. Moje rzęsy wygląda jak sztuczne . Duży plus za to , że można nałożyć kilka warstw i nie sklei rzęs. Jest świetny , poleciła mamie i szwagierce - obie się zakochały.

- Oczy pomalowałam tylko nim, żadnych cieni czy konturówki, a reakcja mojej rodziny była następująca:

1. 2,5 letni synek patrząc na moje oczy i pokazując paluszkiem: "Oo-oo-ooo! Mama!!!"

2. 4 letnia córeczka "Mama czemu masz makijaż?"

3. Mąż po powrocie z pracy: "No no - widzę, że twarz jakaś inna - makijaż zrobiony chyba dla listonosza" ;-P - mimo moich zapewnień, że mam tylko tusz nie chciał uwierzyć i twierdził, że coś jeszcze zrobiłam :-)

- Mega świetny tusz do rzęs, robi efekt WOW, a nie muszę się męczyć nie wiadomo ile. Produkt idealnie podkręca, pogrubia i rozdziela rzęsy. Nie ma mowy o taki pajęczych nóżkach, wszystko ładnie się prezentuje.

Wypróbujecie go?

Tusz do rzęs Eveline Big Volume Explosion Mascara na promocji w Rossmannie kosztuje jedynie 11,79 zł

