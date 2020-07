Rossmann wyprzedaje podkład, który nawilża i doskonale matuje skórę nawet podczas upałów. Teraz kosztuje niecałe 20 zł

Mimo, iż w trendach dominuje obecnie makijaż z efektem glow, czasami nadal warto mieć pod ręką podkłady o matowym wykończeniu. Zwłaszcza, że są niezastąpione w przypadku problematycznej skóry, przy której rozświetlające fluidy rzadko się sprawdzają. Ponadto matowe produkty są też dużo bardziej wytrzymałe i nie ścierają się tak łatwo podczas wysokich temperatur. Ważne jest jednak, by latem sięgać po te o lekkich formułach. Przykładem takiego typu fluidu jest Matt My Day od Eveline Cosmetics.

Mat. prasowe

Matujący podkład na lato z Rossmanna

Podkład Matt My Day dostępny jest w Rossmannie za około 30 zł, jednak na obecnej promocji można go kupić za niecałe 20 zł. Ma kremową konsystencję, którą łatwo równomiernie rozprowadzić pędzlem na skórze. Najlepiej sprawdza się do dziennego makijażu - wygląda bardzo naturalnie, ale ma dość słabe krycie. Jest trwały i wytrzymuje na twarzy w niezłym stanie nawet podczas wakacyjnych upałów, choć po kilku godzinach zaczyna się wyświecać. Formuła fluidu ma właściwości nawilżające i faktycznie nie przesusza skóry. Dodatkowo zawiera też SPF 10, jednak latem konieczne jest nałożenie pod niego kremu z większym filtrem. Kosmetyk został oceniony na 3,9 w pięciopunktowej skali na wizażu i zdobył 206 recenzji.

„Mam skórę mieszana z niedoskonałościami i podkład Matt My Day sprawdza się u mnie idealnie. Ma średnie krycie, ale świetnie matuje i stapia się ze skórą. Jest trwały, przez co nawet pod koniec dnia dobrze wygląda na twarzy.”

„Tak jak obiecuje producent Matt My Day jest lekki. Daje efekt satynowego matu, nie warzy się i dobrze utrzymuje się na skórze. Nie jest to raczej podkład na większe wyjścia, ale na co dzień jak najbardziej.”

„Lekka konsystencja podkładu pięknie pachnie, idealnie wtapia się w skórę i nie tworzy efektu maski. Daje natomiast efekt naturalnego matu. Krycie podkładu można stopniować. Fluid jest trwały i nawet po wielu godzinach utrzymuje się bez zarzutu. Świetnie łączy się też z innymi produktami.” - piszą wizażanki.