Rossmann wyprzedaje hitowy tusz za 4 zł! "Wydłuża, podkręca i nie skleja rzęs!" 

Właśnie trwa długo wyczekiwana promocja w Rossmannie! Drogeria ponownie wyprzedaje kosmetyki do makijażu w cenie -55%. Wśród produktów można znaleźć prawdziwą perełkę, którą pokochały Polki! Nie dość, że idealnie wydłuża i podkręca rzęsy to jeszcze kosztuje niewiele ponad 4 zł! To się nazywa oferta!

Miss Sporty Fabulous Lash na promocji w Rossmannie

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a co za tym idzie wysokie temperatury! W tym wypadku warto zaopatrzyć się w dobry tusz do rzęs, dzięki któremu nie trzeba się martwić, że będzie się rozmazywał lub odbijał na powiece pod wpływem gorąca. W ofercie Rossmanna znajdziemy tusz Miss Sporty Fabulous LASCH Stratch it!, który w promocji kosztuje zaledwie 4,72 zł! Dodatkowo produkt ma bardzo dobre opinie na forum Wizażu, miłośniczki kolorówki oceniły go aż na 4,4/5!

Co ważne, produkt idealnie współpracuje z rzęsami widocznie je wydłużając, podkręcając i wydobywając głębię koloru. Użytkowniczki tuszu podkreślają, że produkt im się nie kruszy, co jest dla nich pozytywnym zaskoczeniem, szczególnie biorąc pod uwagę to, że w regularnej cenie kosztuje jedynie 10,49 zł a mimo to bije na głowę droższych konkurentów!

- Tusz ma gęstą szczoteczkę dlatego obawiałam się biorąc pod uwagę moje doświadczenia że nie będzie dobrze rozczesywał rzęs oraz że będą sklejone. Nic podobnego. Produkt ma w opisie wydłużenie i podkręcenie i nie dość że rewelacyjnie to spełnia to jeszcze nie skleja rzęs. Trzeba jednak wielokrotnie przeczesywać rzęsy szczoteczka żeby uzyskać zadowalający efekt ale mi to nie przeszkadza.

- Mój numer jeden! Nigdy nie spodziewałabym się, że maskara w takiej cenie potrafi zdziałać cuda! Efekt pogrubionych i wydłużonych rzęs robi ogromne wrażenie. Uwielbiam ten tusz - jedna warstwa wystarczy by nadać rzęsom długości i gęstości.

- Uwielbiam ten produkt, sprawia, ze spojrzenie nabiera głębi. Idealnie wydłuża i nie skleja rzęs! Za taka cenę to jest naprawdę ideał. Świetnie sprawdza się u mnie w makijażu codziennym. Nie osypuje się i jest trwały.

Skusicie się?

Miss Sporty Fabulous LASCH Stratch it! dostępny za jedyne 4,72 zł w Rossmannie! Szokująco niska cena i spektakularne efekty! Na drogeryjnych półkach szukajcie tego opakowania: