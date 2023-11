Black Friday 2019 tuż-tuż! W tym roku zakupowe szaleństwo rozpocznie się w piątek 29 listopada - i w większości sklepów potrwa cały weekend. A niektóre firmy zaczęły promocje wcześniej – tak zrobiła też drogeria Rossmann. Niektóre kosmetyki można kupić taniej już teraz! Radzimy, na które najlepiej zapolować.

Black Friday 2019: co warto kupić w Rossmannie

Podczas promocji w Black Friday można oszaleć od nadmiaru świetnych ofert, więc warto przyjąć dobrą strategię! Najlepiej kupić kosmetyki, których używa się najczęściej, jak na przykład podkłady lub mascary, kosmetyki bardzo luksusowe, które zwykle są za drogie, lub… prezenty dla najbliższych, choćby perfumy. Te wszystkie kosmetyki znajdziesz w Black Friday w Rossmannie!

Podczas Black Friday w Rossmannie znajdziesz mnóstwo objętych promocją perfum! Kultowe zapachy Calvin Klein, jak CK One lub Calvin Klein Beauty, będą przecenione nawet o 40%! Na przykład woda toaletowa CK One będzie kosztowała 129,99 zł zamiast 229,99 zł.

Warto też zapolować na zapachy męskie. Słynna woda toaletowa Joop! Homme będzie teraz kosztować 109,99 zł (125 ml) zamiast 254,99 zł, a za kultową wodę perfumowaną Davidoff Horizon Extreme (125 ml) zapłacimy 159,99 zł zamiast 279,99 zł.

Na kupujących czeka też w Rossmannie mnóstwo kosmetyków do makijażu. Niektóre z nich kupimy już za niecałe 10 zł! Warto zaopatrzyć się w mascary (na przykład świetna mascara Volume Million Lashes L'Oréal Paris kosztuje teraz 35,49 zł zamiast 64,99 zł)!, palety rozświetlające, a także pędzle do makijażu, które z okazji Black Friday w Rossmannie są wyraźnie tańsze.

W czasie Black Friday nie zapominaj o kosmetykach do pielęgnacji. Rossmann proponuje teraz linię kosmetyków Lirene Natura, w której znajdziesz krem-serum do rąk, krem przeciwzmarszczkowy i żel myjący do twarzy z organicznymi składnikami. Ceny zaczynają się już od 8 zł - w przypadku kosmetyków ze składnikami eko to naprawdę wielka okazja!