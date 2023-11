Myślisz o nich od dawna, bo słyszysz zewsząd, że czynią cuda? Słynne, kultowe kosmetyki do makijażu, które polecają makijażyści oraz urodowi redaktorzy i influencerzy, zapracowały na swoją pozycję niezwykłą skutecznością i wydajnością, ale niestety… są dość drogie. Dlatego w Black Friday 2019 koniecznie sprawdź, czy można kupić je taniej! Oto pięć hitów, na które trzeba zapolować.

Black Friday 2019: które kosmetyki do makijażu będą przecenione?

Oby jak najwięcej :)! A na pewno liczymy na to, że wśród przecenionych kosmetyków znajdą się te z listy poniżej. To najsłynniejsze kosmetyki do makijażu, które kocha się od pierwszego użycia. My zrobimy zapasy i… zrobimy też prezenty przyjaciółkom!

Mat. prasowe

Róż do policzków Nars w odcieniu Orgasm

Wszystkie róże marki Nars są świetne, ale to ten w odcieniu Orgasm zrobił międzynarodową karierę, bo… pasuje do absolutnie każdej karnacji. Każdej cerze doda promiennego blasku i żywego, zdrowego koloru. A do tego jest trwały, nie zmienia koloru na skórze i idealnie się w nią wtapia, bo składa się z mikroskopijnych drobinek pudru. Psst… Nałóż go śmiało także u nasady włosów, na skrzydełka nosa i podbródek.

Aktualna cena: 157 zł (Sephora)

Mat. prasowe

Szminka MAC Cosmetics w kolorze Russian Red

Kolejny światowy bestseller. Matowa szminka w kolorze najbardziej klasycznej, nasyconej, głębokiej czerwieni, która tak samo pięknie pasuje słowiańskim blondynkom, jak i sycylijskim brunetkom. Kobiety kochają ją, bo wystarczy za cały makijaż - malujesz usta i… jesteś gotowa. A szminka - supertrwała!

Aktualne cena: 86 zł

Mat. prasowe

Mascara Eyes To Kill Giorgio Armani

Niestety, nie jest tania, ale szanujemy to, bo jest warta każdych pieniędzy - naprawdę czyni cuda. I dlatego była wielokrotnie nagradzana (nie tylko komplementami, które słyszy jej miłośniczka;)). Dzięki wyprofilowanej szczoteczce oraz mieszance twardych i miękkich wosków pielęgnacyjnych w składzie nieprawdopodobnie pogrubia i wydłuża rzęsy, nie skleja, nie robi grudek i pozostawia lśniące, wzmocnione, elastyczne, intensywnie czarne rzęsy… Zabójcze!

Aktualna cena: 175 zł (Douglas)

Mat. prasowe

Puder Candleglow Sheer Perfecting Laura Mercier

Kiedy słyszymy komplementy na temat promiennej, pełnej blasku cery, to albo jesteśmy tuż po urlopie, albo mamy na sobie ten puder. Pokrywa on skórę satynowym, subtelnym, niewidzialnym i niewyczuwalnym woalem, który pokrywa wszelkie nierówności. Co więcej, dzięki zawartości składników absorbujących nadmiar sebum długotrwale utrzymuje makijaż na na twarzy i redukuje świecenie się skóry.

Aktualna cena: 225 zł (Douglas)

Mat. prasowe

Płynny róż do ust i policzków GoGo Tint Benefit Cosmetics

To kosmetyk typu dwa w jednym. Pomalujesz nim usta i policzki - wreszcie bez zastanawiania się, czy szminka i róż do siebie pasują! Jest płynny, więc idealnie stapia się z cerą i mocno wnika w wargi, barwiąc je (bardzo) trwale. Idealny nie tylko na wyjazdy i na randkę ;). My robimy nim makijaż każdego dnia! I bardzo doceniamy nowy sprytnie zaprojektowany aplikator, który pozwali na jeszcze bardziej precyzyjną aplikację.

Aktualna cena: 172 zł (Sephora)