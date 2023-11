Nowe perfumy pojawiają się w sklepach niemal każdego dnia, a najsłynniejsze z nich mają wiele edycji. Są jednak zapachy ponadczasowe - niezmiennie od wielu lat pozostają na szczytach list bestsellerów i nic nie zagraża ich pozycji oraz… miłości, jaką darzą je kobiety! Zobacz, które z nich warto kupić taniej podczas Black Friday 2019.

Tańsze perfumy na Black Friday 2019: zapachowe przeboje i… idealne prezenty

Perfumy, które są ponadczasowymi klasykami i niegasnącymi gwiazdami, to prawdziwe dzieła sztuki. Ich kompozycje zapachowe są tak skonstruowane, że podobają się niemal wszystkim kobietom - i uwielbiają je tez mężczyźni ;). Ich flakony rozpoznawalne są na całym świecie i… zapowiadają najpiękniejszy prezent! Zobacz, które perfumy-przeboje będą najlepszym prezentem na nadchodzące święta. Może uda się kupić je taniej podczas Black Friday!

Alien Thierry Mugler

Zaczynamy przewrotnie, od najnowszego zapachu w naszym zestawieniu. Bo zrobił rewolucję! W kilka miesięcy zrównał się z największym hitem Muglera, zapachem Alien, i stał się z nim na równi popularny i uwielbiany. Jego niezwykły, wyrazisty flakon skrywa kompozycję białej ambry, drzewnych nut kaszmeranu i jaśminu sambac.

Aktualne cena: ok. 415 zł/60 ml EDP

J'adore Eau De Parfum Dior

Tu już bez niespodzianek. Dior w swojej historii wypuścił wiele wspaniałych, niezapomnianych zapachów, a J'adore jest wśród nich jedną z najjaśniejszych gwiazd. Absolutny przebój sprzedażowy i… przedświąteczny - niemal co roku zachwyca swoimi nowymi edycjami lub zmodyfikowanymi flakonami. Małe wyznanie - niezależnie od zamiłowania do próbowania nowości zapachowych (najlepiej niszowych!), te perfumy od lat są w top trzy naszych hitów :). Pachną - niesamowicie! - jaśminem wielkolistnym, indyjskim jaśminem sambac i kwiatem pomarańczy z francuskich ogrodów. Musisz spróbować.

Aktualna cena: ok. 469 zł/50 ml EDP

Euphoria Calvin Klein

Jeden z tych zapachów, które podobają się 99% kobiet - zatem to idealny, na pewno trafiony prezent! Od lat przebój wśród zapachów Calvin Klein, doczekał się nowych wersji, nawet w mocno zmienionym flakonie. Klasyczna pachnie nutami orientu i egzotycznych owoców, akordami kremowymi i roślinnymi: owocami granatu i kaki, kwiatami lotosu, champaca i czarną orchideą oraz ambrą, czarnym fiołkiem i drewnem mahoniowym.

Aktualna cena: ok. 305 zł/50 ml EDP

Chanel N°5

Pokażcie nam kobietę, która nie chciałaby choć raz w życiu pachnieć Chanel N°5. I mężczyznę, który nie chciałby tym zapachem obdarować ukochanej! To zapach legenda, ukochane dzieło niezrównanej Coco Chanel, symbol wyrafinowania, elegancji i klasy. Stworzył go prawie sto lat temu (pierwsze flakony trafiły do klientów przed Bożym Narodzeniem 1921!) perfumiarz Ernest Beaux, łącząc ponad 80 nut zapachowych, m. in. neroli, cytryny, jaśminu, irysu, lilii, róży, wanilii, drzewa sandałowego, mchu i piżma. Efekt - niezrównany.

Aktualna cena: ok. 499 zł/50 ml EDP

Black Opium Yves Saint Laurent

Kto nie zna Opium? Był czas, kiedy pachniały nim wszystkie eleganckie kobiety. Opium doczekał się wielu edycji, ale najsłynniejszą z nich jest najnowsza wersja Black. Opium Black jest dość młodym zapachem, a jego premiera była wielkim wydarzeniem. Kompozycja z nutami… espresso mocno odmłodziła grono miłośniczek Opium i podbiła serca młodych kobiet na całym świecie. Tworzą ją owocowe nuty gruszki, kwiatów pomarańczy, różowego pieprzu, mocnej kawy, jaśminu i wanilii. Jest idealna na zimę!

Aktualna cena: ok. 435 zł/50 ml EDP