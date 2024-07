Rihanna to bez wątpienia ikona stylu. Gwiazda muzyki chętnie eksperymentuje ze stylem, a na czerwonym dywanie często możemy zobaczyć ją w oryginalnych, a nie raz dziwnych kreacjach. Zobacz: Rihanna w oryginalnej sukni z BARDZO długim trenem. Przyciągała spojrzenia wszystkich

Nie bez przyczyny Dior zaangażował wokalistkę do nowej kampanii. Co ciekawe Rihanna jest pierwszą czarnoskórą modelką, którą francuski dom mody zatrudnił do reklamy. Artystka, która słynie raczej z luźnego streetwear'owego stylu teraz pokaże bardziej elegancką odsłonę. Ostatnio pojawiła się na imprezie promującej kampanię i wyglądała zjawiskowo. Nie ukrywamy, że taki zestaw pasuje do Barbadoski i chcemy oglądać ją w takim wydaniu częściej.

Jak Wam się podoba?

