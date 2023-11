1 z 5

Spieszmy się kochać trendy – tak szybko odchodzą. Zamiast zastanawiać się w nieskończoność czy welur, lateks lub marynarka w kratę pasuje do naszej sylwetki/karnacji/włosów/jakiejkolwiek innej wymówki, po prostu spróbujcie je założyć – w końcu moda istnieje po to żeby się nią bawić. Dokładnie tak, jak robi to Renata Kaczoruk – modelka na imprezie marki BMW założyła spódnicę, która jest w tym sezonie hitem wybiegów.

Już dawno żaden trend nie ucieszył nas tak bardzo jak tegoroczny powrót spódnicy midi. I wiemy co myślicie – nie mogę jej nosić, bo skraca nogi. Otóż nie. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jaki pomysł na wystylizowanie spódnicy z plisami miała Renata Kaczoruk. Natychmiast popędzicie do sklepów!

