Kiedy ma się figurę Renaty Kaczoruk, to niemałe wyzwanie żeby wyglądać w czymś źle. Dlatego modelka i gwiazda show „Azja Express" wybiera stroje, które wywołują „efekt wow" skupiając naszą uwagę na jej największych atutach – niebotycznych nogach, które zdają się nigdy nie kończyć.

Ale garderoba Kaczoruk to nie tylko wcięcia, dekolty i wysokie obcasy. Na czerwonym dywanie „Renulka" stroni od wyświechtanego uniformu gwiazdy „sukienka + szpilki + torebka" i za każdym razem wydaje się dodawać do swojego looku akcenty inspirowana przeróżnymi dekadami w modzie od skróconej puchowej kurtki militarnej w stylu lat 90. aż po charlestonową slip dress w stylu ery swingu.

Deliktane koronki, cekiny, lśniące, metaliczne materiały i tonalne stylizacje dają ostateczny efekt spójnej szafy, której zamysł jest jeden – Kaczoruk przede wszystkim zawsze wygląda uroczo. Z kolei codzienne stylizacje gwiazdy telewizji, w których fotografują ją paparazzi są dobrą inspiracją dla wszystkich wyższych dziewczyn (Kaczoruk ma 181 cm wzrostu).

Przjerzeliśmy dla was garderobę Renaty Kaczoruk – i wyciągnęliśmy z niej to, co najlepsze. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć jej najciekawsze stylizacje.