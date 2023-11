1 z 18

Anna Lucińska, Natalia Jakuła, Monika Zamachowska, Ewa Pacuła czy Olga Bończyk to tylko niektóre gwiazdy, które pojawiły się w Miłości na Kredytowej na premierze najnowszej linii do stylizacji włosów marki Remington.

A co je do tego skusiło? Sekret pięknych i idealnie wystylizowanych włosów. To daje tylko marka Remington! Produkty linii Keratin Protect dzięki zastosowaniu najnowszych technologii pozwalają na pielęgnację włosów podczas ich stylizacji. Spotkanie poprowadziła dziennikarka i prezenterka Karolina Szostak.

A co się działo?

Na spotkaniu można było posłuchać o najnowszej linii Keratin Protect, w skład której wchodzi aż siedem produktów m.in. szczotka prostująca włosy, lokówka automatyczna, prostownica czy suszarka z dyfuzorem. Na spotkaniu zaprezentowano osiem pięknie wystylizowanych modelek reprezentujących każdą z ośmiu minionych dekad. Na koniec prezes Spectrum Brands Karol Dziarnowski oraz Brand Manager Katarzyna Krauze zaprosili wszystkich gości na urodzinowy tor. Partnerami spotkania były firmy John Masters Organics oraz agencja Magnifico Marketing&PR Consultants.

Oprócz testów wszystkich nowych prostownic, lokówek oraz fenomenalnych suszarek firma miała jeszcze jeden ważny powód, by świętować - w tym roku marka Remington obchodzi okrągłe - osiemdziesiąte urodziny. „80 years young” – to hasło, które będzie przyświecać w działaniach firmy w najbliższych miesiącach.

Gratulujemy!

Zobacz w galerii gwiazdy, które kochają mieć piękne, zadbane i ułożone włosy. A także zdjęcia nowości Remington.

