Długie rękawiczki damskie sprawdzają się do sukienek i płaszczy z podwijanym rękawem. Jesienią można nosić cieńsze rękawiczki nieocieplane, np. z dodatkami w postaci ćwieków, kamyków, klamerek czy innych ozdób. Zimą najlepsze są ocieplane rękawiczki skórzane lub materiałowe, np. ocieplane futerkiem.

Rękawiczki chronią przed zimnem i to ich podstawowe zadanie. Jako dodatek do stroju mogą też podkreślać jego charakter. Są zatem funkcjonalne i modne. Dobierając rękawiczki do własnego stylu, warto wziąć pod uwagę materiał, krój i wykończenie.

Rękawiczki damskie do płaszcza, kurtki i sukienki

Do płaszcza w kolano lub długiego niezależnie do jego kroju najlepiej pasują rękawiczki ze skóry. Świetnie pasują do okrycia wierzchniego z różnych tkanin, m.in. ze skóry naturalnej lub ekologicznej, z wełny lub tkanin z jej domieszką. Rękawiczki damskie noszone do płaszcza z długim rękawem powinny osłaniać nie tylko dłoń, ale i nadgarstek. Jeśli rękaw w płaszczu ma długość trzy czwarte lub można go podwijać, sprawdzą się długie rękawiczki.

Do kurtek skórzanych najlepiej pasują okrywające nadgarstek lub krótsze rękawiczki z tego samego materiału. W bardziej punkowych czy rockowych stylizacjach świetnie wyglądają rękawiczki z ćwiekami, naszywanymi kamieniami, sprzączką lub innymi metalowymi ozdobami, krótkie lub bez palców.

Jesienią warto nosić niezbyt grube rękawiczki, np. z materiału składającego się z wełny, wiskozy z dodatkiem sztucznych, zapewniających rozciągliwość włókien. Nieocieplane rękawiczki występują w wielu kolorach i wzorach, więc z ich doborem nie ma problemu.

Długie rękawiczki damskie z cienkiego materiału i bez ocieplenia pasują także do jesiennych i zimowych sukienek, dodając szyku albo zadziorności. Eleganckie rękawiczki do łokcia do sukienek wieczorowych nie nadają się do noszenia w innych okolicznościach, tym bardziej jeśli mają elementy koronkowe.

Do mniej oficjalnych outfitów pasują też rękawiczki z jednym palcem. Można je zestawić z parką, spodniami z przetarciami lub dziurami czy swetrem z plecionymi, grubymi wzorami.

Rękawiczki męskie w ubiorze sportowym i eleganckim

Rękawiczki męskie można dobrać jeszcze prościej. Panowie, którzy noszą na co dzień płaszcze i garnitury, powinni wybierać rękawiczki skórzane, które podkreślą elegancję. Mężczyźni noszący się przeważnie na sportowo lepiej wyglądają w materiałowych rękawiczkach, np. z bawełny i kaszmiru czy innych połączeń tkanin. Zwolennicy nonszalanckiej elegancji mogą wybierać oba typy rękawiczek, dobierając je do konkretnej stylizacji.