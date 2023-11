1 z 11

Kiedy Instagram wystartował w 2010 roku jako serwis służący do dzielenia się autoportretami i zdjęciami naszych obiadów, mało kto mógłby się spodziewać, że w ciągu ośmiu lat medium społecznościowe stanie się olbrzymią machiną marketingową i istną kopalnią złota dla tzw. „influencerów".

Kim są influencerzy? To proste – to użytkownicy apki, którym udało się zgromadzić sporą bazę obserwujących ich osób i mogą się pochwalić wysokim „zaangażowaniem" (czyli stosunkiem liczby followersów do ilości reakcji na postowane przez nich zdjęcia). Influencerzy wykorzystują swoją wiarygodność w oczach użytkowników seriwsu, aby wśród zwyczajnych zdjęć przemycać posty sponsorowane przez marki.

Brytyjska firma analityczna Hopper HQ postanowił przeanalizować konta najpopularniejszych influencerów na świecie i – co chyba nikogo nie dziwi – na liście znalazły się trzy z pięciu słynnych sióstr Kardashian-Jenner. Kto poza Kylie znalazł się na szczycie? Ile wynosi ich stawka za post? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby się przekonać.