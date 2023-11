Za nami jedna z najpiękniejszych modowych nocy - "Flesz Fashion Night". Tego wyjątkowego wieczoru jedną z muz była Ada Fijał, dla której kreację na ten wieczór przygotowała Ranita Sobańska - był to żółty lateksowy płaszcz, pod spodem sportowy kombinezon, który skradł nasze serca. Kto miał największy wpływ na powstanie kreacji? Co było inspiracją dla Ranity Sobańskiej? Posłuchajcie, co powiedziała w rozmowie z Party.pl sama projektantka!

Ranita Sobańska i Ada Fijał.