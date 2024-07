Zabieg keratynowy w domu trwa dłużej niż w salonie, ale koszt jego wykonania jest dwu lub trzykrotnie mniejszy. Do wyprostowania włosów keratyną niezbędna jest suszarka z chłodnym nawiewem i mocno nagrzewająca się prostownica. Keratyna może być wykorzystana nawet do bardzo suchych i zniszczonych włosów.

Kuracja keratynowego prostowania włosów jest zabiegiem, który ma odżywić i zapewnić regenerację struktury włosa. Zabieg wykonywany jest przy użyciu prostownicy, dlatego dodatkowym atutem jest trwałe wygładzenie i wyprostowanie włosów.

Zabieg keratynowy w domu

Do wykonania zabiegu niezbędne są: zestaw kosmetyków do keratynowego prostowania włosów (szampon, keratyna i odżywka), pędzelek do aplikacji, miseczka, rękawiczki ochronne, grzebień, suszarka z chłodnym nawiewem, prostownica. W przypadku włosów delikatnie kręcących się wystarczy, aby prostownica nagrzewała się do 205-210ºC. Do włosów mocno skręconych i gęstych niezbędna jest prostownica nagrzewająca się do 230ºC. Zabieg nie jest trudny do wykonania, lecz wymaga dużo czasu. Prostowanie keratynowe może trwać 5-6 godzin przy samodzielnym wykonywaniu zabiegu.

1. Włosy należy umyć szamponem oczyszczającym dwukrotnie, aby dokładnie zmyć pozostałości ze środków do stylizacji i silikonu.

2. Po umyciu włosy obficie spłukujemy i wyczesujemy gęstym grzebieniem. Każde pasmo powinno być rozczesane.

3. Nakładamy keratynę pędzelkiem do aplikacji. Aby włosy nie wyglądały na oklapnięte, keratynę kładziemy 2 cm od skóry głowy.

4. Po upływie 15-20 minut suszymy włosy suszarką z chłodnym nawiewem.

5. Włosy dzielimy na cienkie pasma i każde pasmo prostujemy prostownicą po 5-6 razy.

6. Odczekujemy ok. 30 minut i ponownie dwukrotnie myjemy włosy szamponem oczyszczającym.

7. Nakładamy odżywkę i odczekujemy 15 minut.

8. Włosy spłukujemy i suszymy suszarką z chłodnym nawiewem.

9. Na koniec ponownie prostujemy każde pasmo 5-6 razy.

Po zabiegu włosy myjemy dopiero po upływie 1-2 dni. Efekt powinien utrzymywać się ok. 2-3 miesięcy, jednak jest to uzależnione od struktury i stopnia zniszczenia włosa. Po keratynowym prostowaniu włosów należy używać kosmetyków bez soli (sodium chloride), zalecane są np. kosmetyki do pielęgnacji włosów dla dzieci. Koszt kosmetyków do prostowania keratynowego to ok. 100-150 zł.