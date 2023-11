Mężczyźni w Polsce coraz większą uwagę przywiązują do kwestii mody. Chcąc być na bieżąco z aktualnymi trendami panowie powinni nie tylko spoglądać na modę męską w zachodnich krajach, ale również śledzić to, co dzieje się w tym temacie w kraju. Rodzima moda jest bowiem zazwyczaj połączeniem zachodniego spojrzenia z polskim. Od pewnego czasu w naszym kraju sporą popularnością w męskiej modzie cieszą się akcesoria i dodatki wykonane z drewna. Podpowiadamy, jak prawidłowo dobierać je do reszty stroju i na jakie okazje sprawdzą się najlepiej.

Zapewne nie wszyscy wiedzą, że wiele dodatków drewnianych nie tylko dla mężczyzn jest produkowanych w Polsce. Cieszą się one na tyle dobrą opinią, że trafiają na zachodnie rynki.

Dodatki i akcesoria drewniane dedykowane mężczyznom

Trendy w modzie zmieniają się dosyć często, ale raz na kilka lub kilkanaście lat dochodzi do pewnego przełomu. Można uznać, że kilka lat temu takim przełomem było otworzenie się na materiały naturalne. Zarówno w kwestii produkcji odzieży, jak i wszelkich dodatków do kobiecych i męskich stylizacji. W tym drugim przypadku dodatki i akcesoria wykonywane w całości z drewna znalazły wielu zwolenników, dzięki czemu obecnie można kupić nawet drewnianą muszkę do garnituru. Doskonale sprawdzają się one zarówno jako dodatek do męskiej stylizacji na ślub w stylu rustykalnym, jak i do typowo miejskiego, luźnego looku. Wszystko zależy od modelu konkretnej muszki.

Panowie, którzy chcieliby wyróżnić się z tłumu, a przy tym postawić na eko produkty powinni dodawać do swoich stylizacji właśnie drewniane elementy. Na rynku dostępne są różnego rodzaju drewniane:

zegarki,

okulary,

spinki do mankietów,

etui na smartfon,

biżuteria (bransoletki, naszyjniki i zawieszki).

Jak dobierać drewniane dodatki i akcesoria do reszty stroju?

Dobór drewnianych elementów do całości stylizacji nie jest skomplikowany. Naturalna kolorystyka drewna dobrze komponuje się zarówno z ubraniami w klasycznych, jednolitych kolorach, jak i tych bogatych we wzory. Kluczową kwestią jest zadbanie o to, aby dodatki nie zlewały się kolorystycznie z ubraniami. Gustowny kontrast daje m.in. założenie drewnianego zegarka i okularów do granatowej lub szarej koszuli casualowej. Ciekawie prezentują się zestawienia kolorystyczne drewnianych dodatków z butami w brązowym kolorze.

Komponując własne stylizacje, warto robić to w taki sposób, aby drewniane elementy nie wysuwały się na pierwszy plan, lecz stanowiły dodatek podkreślający styl i dobry gust mężczyzny.