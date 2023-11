Teoretycznie wybór portfela przez mężczyznę nie powinien stanowić większego problemu. W praktyce bywa z tym różnie. Najwięcej zależy od preferencji samego zainteresowanego. Jeżeli portfel ma być tylko praktyczny, to znalezienie tego właściwego nie będzie trudne. Jeśli jednak dołożymy do tego kwestie trwałości, estetyki wykonania i ceny, to na poszukiwania trzeba zarezerwować więcej czasu.

Reklama

Z racji tego, że obecnie portfel stanowi ważny element męskiej stylizacji, warto zadbać o ten zakup. Najbardziej eleganckie i szykowne są portfele wykonane ze skóry naturalnej, ale te również są zdecydowanie najdroższe.

Na co zwrócić uwagę przy wybieraniu portfela?

Poza wymienionymi już kwestiami trwałości, estetyki wykonania i ceny, mężczyźni poszukujący portfela powinni również zwrócić uwagę na szereg innych istotnych czynników. Takich jak:

rodzaj materiału,

kształt,

wielkość,

ilość przegródek.

Osoby, które nie chcą zbyt często wymieniać galanterii, powinny zwrócić szczególną uwagę na materiał, z jakiego jest wykonany portfel. Najdłużej powinny służyć produkty ze skóry naturalnej albo z eko-skóry. Poza tym, że te materiały są bardzo trwałe, to jednocześnie prezentują się elegancko i stylowo.

Wielkość i kształt portfela powinien być dopasowany do indywidualnych preferencji. Jeżeli ktoś szuka uniwersalnego produktu, który będzie wykorzystywany zarówno na co dzień, jak i na bardziej oficjalne okazje (m.in. wyjście do teatru czy rodzinna uroczystość) musi znaleźć „złoty środek”. Jedna z zasad mówi o tym, że w przypadku eleganckich stylizacji należy uważać, aby portfel był na tyle mały, że nie będzie odkształcał materiału marynarki lub spodni.

Jeżeli mężczyzna posiada wiele kart bankowych i lojalnościowych, nosi przy sobie gotówkę w postaci banknotów i bilonu, to powinien postawić na duży portfel z wieloma przegródkami. Alternatywą jest zakup etui na karty i mniejszego portfela na pieniądze.

Reklama

Ile trzeba zapłacić za elegancki portfel dobrej jakości?

Aby mieć pewność co do wysokiej jakości portfela, warto wybierać te, które są produkowane przez marki specjalizujące się w galanterii. Wprawdzie za marką idzie też wyższa cena, ale zazwyczaj lepiej zainwestować raz, a dobrze, aniżeli wymieniać portfele co kilka miesięcy. Za produkty renomowanych marek wykonane ze skóry naturalnej, należy liczyć się z wydatkiem około 140 złotych w przypadku małych portfeli i od około 170 złotych w przypadku tych większych.