Kamizelka jest jednym z najbardziej stylowych elementów w męskich stylizacjach. Nawet w mniej oficjalnych strojach potrafi dodać elegancji i szyku. Ponadto jest bardzo funkcjonalna. Aby jednak mogła wpisać się w powyższe stwierdzenia, musi być odpowiednio dobrana i dopasowana. Podpowiadamy, czym kierować się podczas poszukiwań kamizelki, która będzie dopasowana do potrzeb.

Przez długi czas kamizelki kojarzyły się głównie z formalnymi, bardzo oficjalnymi strojami. Obecnie jednak stanowią one ciekawy element ubioru w codziennych, casualowych stylizacjach.

Czym kierować się przy wyborze modnej kamizelki?

Kamizelki powróciły do łask po latach niebytu. Mimo tego wielu panów ma jeszcze w pamięci te, które były wykonywane z mocno błyszczących tkanin. Teraz tego typu kamizelek już raczej nie ma. A nawet jeśli gdzieś można takie znaleźć, to trzeba podkreślić, że lata świetności ten rodzaj ma dawno za sobą. Założenie teraz takiej kamizelki byłoby modową wpadką.

Niezależnie od tego, czy poszukuje się kamizelki do stroju formalnego czy casualowego, należy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach:

kamizelka powinna być idealnie dopasowana do ciała,

rodzaju tkaniny, z której kamizelka jest wykonana,

optymalnej długości (uważa się, że optymalną jest taka, kiedy kamizelka sięga do pasa spodni),

rodzajach kamizelek (obowiązuje podział na kamizelki jednorzędowe i dwurzędowe – te pierwsze poleca się do mniej formalnych stylizacji, natomiast dwurzędowe do bardziej formalnych).

Kamizelki na oficjalne okazje i na codzienne spotkania: jakie są różnice?

Aby nie popełnić błędu związanego z doborem kamizelki na konkretne okazje, warto wiedzieć, czym się kierować przy ich dobieraniu. W przypadku oficjalnych okazji najprostszym sposobem jest zakup trzyczęściowego garnituru, w którego skład wchodzi właśnie kamizelka. Według modowych zasad, powinna być ona jaśniejsza od marynarki i spodni. Eleganckie garnitury są zazwyczaj czarne lub granatowe i w takich przypadkach pod uwagę należy brać kamizelki w odcieniach: szarości, beżu i delikatnego brązu.

Do codziennych stylizacji zakres możliwości jest nieco większy. Uwagę należy zwracać na rodzaj tkaniny. Dobrze jest unikać połyskujących materiałów, ponieważ z takich często są wykonywane kamizelki formalne. Na co dzień świetnie powinny się sprawdzić bawełniane z różnymi wzorami: w kratę, w paski czy jodełkę. Tego typu kamizelki można nosić zarówno do materiałowych spodni, jak i casualowych jeansów.