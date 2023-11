Już w poniedziałek, 16 września, rusza nowa promocja w Rossmannie. Takiej oferty jeszcze nie było! Z promocji może skorzystać każdy, a nie tylko klubowicze Rossmanna, posiadający aplikację na telefon. Do tego w nowej promocji można znaleźć różne tanie kosmetyki, a obniżki zaczynają się od -40 proc, do nawet -70 proc! Zdecydowanie warto wykorzystać tę promocję na zakup kosmetyków do makijażu - tuszy do rzęs, podkładów, a także pudrów.

Reklama

Rossmann oferuje w nowej promocji różne pudry do twarzy, ale my radzimy skupić się na tych matujących, dzięki którym tłusta cera nie błyszczy się i wygląda świeżo oraz zdrowo. Matujące pudry w promocji w Rossmannie będą w wyjątkowo niskich cenach już od poniedziałku. W akcji promocyjnej biorą udział różne marki, od tych najbardziej przystępnych cenowo, jak Eveline Cosmetics, do tych droższych, jak L'Oreal Paris. Zobaczcie poniżej, jakie pudry i w jakich cenach kupicie w promocji w Rossmannie!

Reklama