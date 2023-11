Jesienna promocja w Rossmannie elektryzuje wszystkie miłośniczki makijażu. Kosmetyki kolorowe można kupić z upustem nawet wysokości 70%! Sprawdziliśmy już, jakie najlepsze podkłady i pomadki powiększające usta możesz polować, a dziś polecamy najpiękniejsze, bogate palety cieni do powiek w odcieniach dla każdej kobiety - kosztują mniej niż 25 zł!

Reklama

Wielka promocja w Rossmannie: wrzesień 2019

Aktualna promocja w Rossmannie różni się od wielkich akcji -55% z poprzednich lat. Teraz niektóre kosmetyki można kupić taniej o 40%, inne o 50%, o 60%, a nawet o 70% taniej - i by rabat się naliczył, wystarczy kupić jeden kosmetyk, a nie trzy, jak było dotychczas. Są też oferty, które zakładają zakup tylko jednego produktu, a drugi otrzymamy wtedy gratis (1+1 gratis)! Z promocji mogą skorzystać wszyscy, a nie tylko posiadacze aplikacji Rossmann w telefonie.

Reklama

Idziesz na zakupy? Koniecznie kup paletę cieni do powiek - możesz nią zrobić całkowity makijaż, bo niektóre cienie świetnie sprawdzą się jako rozświetlacz, brązer lub róż do policzków. A niektóre spośród tych wybranych przez nas dodatkowo rzeczywiście zawierają te kosmetyki lub… cień do brwi. I kosztują mniej niż 25 zł!