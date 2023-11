Gwiazdy mają w zwyczaju dawać sobie bardzo oryginalne, choć czasem dziwaczne i jedyne w swoim rodzaju prezenty. Zegarki za setki tysięcy dolarów, zabytkowe samochody, a nawet… wyspy! Jak widać, bogatych celebrytów ogranicza tylko wyobraźnia. Sprawdźcie koniecznie, co znalazło się w naszym zestawieniu!

Kanye West kupił swojej ukochanej – Kim Kardashian... 10 restauracji Burger King w zachodniej Europie w ramach prezentu ślubnego! Dodatkowo, wydał „jedynie” 7,5 tysiąca dolarów na naprawdę wyjątkową torebkę. Model Hermes Birkin został bowiem pomalowany przez ich córeczkę North.



Z miłości do... literatury!

Zanim związek Angeliny Jolie i Brada Pitta zaczął się rozpadać, para bywała wobec siebie niezwykle hojna. Brad otrzymał od byłej żony między innymi zabytkową maszynę do pisania, na której Ernest Hemingway stworzył kilka swoich najwybitniejszych dzieł (Komu bije dzwon, Stary człowiek i morze) oraz... wyspę w pobliżu Nowego Jorku, która kosztowała ją 20 mln dolarów.



Odpoczynek na... wyspie!

O takim prezencie ślubym marzą miliony kobiet! George Clooney wydał 10 milionów dolarów na wyspę w Wielkiej Brytanii, którą przekazał ukochanej żonie Amal. Na malowniczej Sonning Eye nad Tamizą znajduje się także XVII-wieczny dom, w którym para okazjonalnie spędza czas.

Obiad z niespodzianką



Victoria Beckham na długo zapamięta swoje 34. urodziny. W tym wyjątkowym dniu otrzymała od męża... winnicę! Już pół roku przed urodzinami żony zlecił agentowi nieruchomości wyszukanie odpowiedniego miejsca. Wybór padł na malowniczą dolinę Napa Valley w Kalifornii słynącą z produkcji najlepszych w Ameryce win. Piłkarz znalazł też romantyczny sposób na przekazanie żonie prezentu. Podczas urodzinowego obiadu wręczył jej butelkę wina z etykietką opatrzoną jej imieniem. Czy może być bardziej romantycznie? :)



Spełnione marzenie ukochanej

Justin Bieber obdarował Hailey Baldwin wyjątkowym prezentem… bez okazji! Muzyk kupił partnerce luksusową posiadłość w Kanadzie z dostępem do jeziora. Hailey jest fanką wyścigów konnych, dlatego Bieber postanowił wybrać dla niej willę właśnie z torem wyścigowym. Teraz, para swobodnie może w dowolnej chwili oddawać się ulubionej rozrywce modelki.



