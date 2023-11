W Dniu Kobiet, kiedy każda pani obsypywana jest kwiatami, warto postawić na oryginalność. Prezent dla mamy na 8 marca nie musi być drogi – ważne, by okazać, jak bliska naszemu sercu jest pierwsza (i najważniejsza) kobieta w życiu. A może by tak przenieść się do czasów dzieciństwa i przygotować jakiś drobiazg ręcznie?

W marcowe święto kobiety uwielbiają być rozpieszczane. Do prezentów zakazanych tego dnia należą wszelkie akcesoria do kuchni, a do pożądanych wszystko to, co piękne, błyszczące i pachnące.

Prezent dla mamy DIY: kule do kąpieli

Relaksacyjna kąpiel ma zadatki na to, by oficjalnie stać się obowiązkowym punktem Dnia Kobiet. Aby uprzyjemnić swojej mamie to święto, możesz samodzielnie przygotować dla niej kolorowe musujące kule o ulubionym zapachu. Wystarczy, że odmierzysz kubek (220 ml) sody oczyszczonej, pół kubka kwasku cytrynowego i dwie łyżki oleju kokosowego, potem wszystko razem dokładnie wymieszasz, a na koniec do lepkiej masy dodasz kilka kropel olejku zapachowego i barwników spożywczych. Aby uformować kule do kąpieli, możesz posłużyć się łyżką robienia kulek z lodów albo ziemniaków. Pamiętaj, żeby bardzo dobrze ugnieść masę – dzięki temu się nie pokruszy. Gotowe kule odstaw na dobę w suche miejsce, żeby stwardniały. Przed wręczeniem mamie możesz je zapakować w ozdobne woreczki i udekorować kokardami.

Prezent dla mamy DIY: szkatułka na biżuterię

Jeśli twoja mama nie ma w czym trzymać biżuterii, Dzień Kobiet jest idealną okazją, żeby to zmienić. Na pewno w domu zalega ci wiele tekturowych pudełek – wybierz najzgrabniejsze i najbardziej masywne, posmaruj je klejem akrylowym i pokryj papierem do decoupage’u, koronkami albo filcem. Do środka powklejaj wałeczki zrobione z gąbki owiniętej materiałem, np. otrzymanym po pocięciu starej bluzki. Na górę szkatułki obmyśl kompozycję, która trafi w gust twojej mamy. Jeśli ma romantyczne usposobienie, może się jej spodobać wieczko ozdobione sztucznymi kwiatami, perełkami i kokardami. Przebojowa kobieta na pewno zakocha się w przykrywce oklejonej pociętymi na kawałki płytami CD, które stworzą niezwykłą połyskującą mozaikę.