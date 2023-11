3 z 5

Ten odjechany ponton został zaprojektowany w ten sposób, aby był on idealną odpowiedzią na potrzeby wakacyjne użytkowników serwisu. Co jeszcze wykazało badanie wyszukiwarki? Na przykład to, że ponad jedna trzecia z nas wpadła do wody próbując wspiąć się na dmuchany materac lub to, że ponad 25% spaliło się odpoczywając na swoim flamingu ze względu na brak cienia. Z kolei 10% upuściło telefon do basenu podczas próby robienia selfie. To dopiero problemy pierwszego świata!