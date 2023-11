1 z 11

Akcesoria, których szukamy o tej porze roku to zazwyczaj okulary przeciwsłoneczne, sandałki, kostiumy kąpielowe czy szorty. Klasyki, dzięki którym z łatwością przejdziemy z plaży na basen, a następnie na piknik i na imprezę.

Więcej: Makijaż na basen: kosmetyki wodoodporne, henna brwi i rzęs, makijaż permanentny, zabieg trwałego przedłużania rzęs

Ale w 2017 roku, ulubionym dodatkiem absolutnie każdego jest jedna rzecz – ekstrawagancki, kolorowy materac do pływania. Od łabędzi czy flamingów aż po arbuzy czy nawet homary – tego lata żaden wakacyjny post na instagramie nie jest kompletny bez tych krzykliwych, plastikowych akcesoriów.

Kto je ma? Dosłownie wszyscy – Joanna Krupa, Jessica Mercedes, Marina Łuczenko, Dawid Woliński, Ewelina Lisowska, Marina Łuczenko, Sylwia Przybysz, Kasia Cerekwicka, Anna Popek, Kim Kardashian, Bella Hadid, Taylor Swift i Calvin Harris… Uff! Naprawdę wszyscy.

Zobacz też: Materiałowy lub silikonowy czepek, ręcznik z mikrofibry i własna suszarka – niezbędnik na basen

Post udostępniony przez Sylwia Przybysz (@sylwiaprzybysz) 8 Sie, 2017 o 6:27 PDT

Skąd ta moda? Estetyka A.D. 2017 to już nie ściany z wyeksponowanymi ścianami i lampy z miedzianego drutu. Zamiast minimalizmu wyobraźcie sobie imprezę na basenie gdzieś na Florydzie w środku lata z drinkami z palmą. Paleta barw? Róż i zieleń (flaming i palma, plaster arbuza). Kształty? Ananasy, kaktusy, kieliszki do martini – cokolwiek co kojarzy się ze słonecznymi wakacjami, retro kiczem i beztroską americaną.

Więcej: Chodakowska, Krupa, Woliński... pokochali tę wyspę. Zobaczcie, jak gwiazdy wypoczywają na Mykonos

Post udostępniony przez MaRina (@marina_official) 2 Cze, 2017 o 5:42 PDT

„Jeśli nie możesz ich pokonać, dołącz do nich”, mówi przysłowie. Dlatego znaleźliśmy dla Was 10 propozycji kolorowych kół do pływania tak żebyście mogli poczuć beztroski kicz lata 2017 ;). Zajrzyjcie do naszej galerii!