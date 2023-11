Męski garnitur na ślub można wybrać w klasycznym kroju lub bardziej ekstrawaganckim. Awangardowym pomysłem na ślubny strój jest stylizacja w stylu vintage. Stylowe dodatki do niej to np.: zegarek kieszonkowy, kaszkiet lub laska. Pan młody w stylu boho założy, np. szelki lub kolorową muchę.

Mężczyzna wybierający stylizację na ślub powinien unikać koszul z krótkim rękawem bądź niedopasowanych do sylwetki, za krótkich skarpetek czy za długich spodni. Przyjęcie weselne to wyjątkowe wydarzenie, dlatego najważniejsze, aby para młoda elegancko wyglądała i czuła się przede wszystkim wygodnie.

Garnitur dla pana młodego w stylu boho

Styl boho to przede wszystkim prostota i funkcjonalność. Panie na ślub wybierają delikatne, koronkowe sukienki i wianki z żywych kwiatów na głowę. Panowie, zamiast eleganckiego fraka, zakładają szelki, kolorowe muchy i garnitury – gdzie marynarka i spodnie niekoniecznie muszą być w tym samym kolorze. Kolory stylu boho to brązy, delikatne pastele oraz złoto wymieszane z miedzią. Do męskiego garnituru panowie najczęściej wybierają koszule w odcieniach jasnych pasteli. Dopełnieniem męskiej stylizacji boho może być kapelusz czy brązowe skórzane buty i pasek w podobnej kolorystyce.

Awangardowy garnitur ślubny w stylu vintage

Panowie, którzy chętnie eksperymentują z modą i lubią się wyróżniać, mogą na własny ślub założyć męski garnitur stylizowany na modele z czasów historycznych. Styl vintage w modzie to połączenie klasyki dawnych epok i wyjątkowej elegancji. Garnitur dla pana młodego będzie zatem miał niebanalny krój i kolor, np. błękitny, bordowy czy brązowy. W stylu vintage popularnością cieszą się modele z wełny w odcieniach brązu lub beżu oraz wzorzyste, np. w pasy czy kratę. Dopełnieniem ślubnej stylizacji pana młodego może być kapelusz, kaszkiet, szelki, mucha bądź fular, czyli chusta z delikatnego materiału wiązana wokół szyi. Stylowym dodatkiem do garnituru na ślub jest zegarek kieszonkowy lub laska.

Elegancki i klasyczny garnitur na ślub w połączeniu z oryginalnymi dodatkami

Klasyczne męskie garnitury ślubne są w ciemnych kolorach, najczęściej czerni, granatu bądź szarości. Do nich zakłada się śnieżnobiałe koszule oraz świeżo wypastowane skórzane buty. Dla niezdecydowanych panów młodych klasyczna stylizacja będzie najlepszym rozwiązaniem, ponieważ w odpowiednio skrojonym garniturze każdy mężczyzna wygląda dobrze. Ślubną stylizację można ożywić, dodając do niej, np. wzorzystą kamizelkę lub plastron w oryginalnym kolorze. Dodatek wymaga wysoko podpiętej marynarki lub kamizelki.