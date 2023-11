Świetnym prezentem dla całej rodziny jest spędzenie mikołajek lub świąt w klimatycznym miejscu, takim jak Beskid Niski czy Alpy. To idealne miejsca do odpoczynku i zabawy w górskich klimatach. Warto też sprezentować bliskiej osobie własnoręcznie wykonane prezenty, takie jak przedmioty w stylu decoupage czy koszulki ze spersonalizowanym nadrukiem.

Reklama

W mikołajki warto sprezentować niespodziankę, która wywoła pozytywne emocje i zapadnie w pamięć.

Wspólny wyjazd rodzinny – Beskid Niski, Alpy, ciepłe kraje

Mikołajki to zapowiedź i przedsmak Bożego Narodzenia. To dobra okazja, żeby sprezentować bilet lub pobyt w hotelu do zrealizowania w okresie świąt Bożego Narodzenia. Coraz więcej rodzin decyduje się na spędzanie mikołajek lub świąt Bożego Narodzenia w polskich górach. Zimowy klimat sprzyja wędrówkom, jeździe na nartach i pięknym widokom. O ile Bieszczady i Tatry powoli stają się oblegane przez turystów, to Beskid Niski jest idealnym miejscem na chwile samotności z rodziną. Szczególnie Iwonicz Zdrój w dorzeczu Wisłoki ma do zaoferowania piękne lasy bukowo-jodłowe, odwierty solanek jodobromowych oraz źródła lecznicze. Panuje tam specyficzny mikroklimat, który jest zbliżony do morskiego.

W tym roku bardzo przystępne są ceny pobytu w Alpach. Można nawet znaleźć oferty hotelowe w cenie około 150 zł za osobę. Dla ludzi lubiących luksusy przeznaczone są takie miejsca, jak Soelden, który jest jednym z najlepszych ośrodków narciarskich w Europie.

Jednak większość Polaków, którzy deklarują zimowy wyjazd, wybiera ciepłe kraje. W tym roku Wyspy Kanaryjskie (najbardziej oblegany przez Polaków kierunek w tym okresie) będą o kilka procent droższe niż w ubiegłą zimę. Natomiast lekką obniżkę cen można zauważyć, wyruszając do Maroko, Izraela czy Egiptu. Pięknym prezentem dla ukochanej osoby jest również zabranie jej na sylwestra do Paryża, Barcelony lub Pragi.

Własnoręczne prezenty – przedmioty w stylu decoupage, koszulki z nadrukiem

Oryginalnym prezentem mikołajkowym jest przedmiot w stylu decoupage (dekupaż). Jest to technika polegająca na ozdabianiu i oklejaniu przedmiotów wykonanych z drewna, ceramiki lub szkła wzorem z papieru lub serwetki papierowej. W zamyśle dekupaż ma wyglądać jak namalowany. W ten sposób można ozdobić komodę, pudełka drewniane czy ramki do obrazów. Taki spersonalizowany prezent będzie nie lada uciechą dla odbiorcy. Warto też wykonać ozdoby, które w bezpośredni sposób nawiązują do obdarowanego. Może to być zarówno symbol, który niesie za sobą wspólne skojarzenia lub zdjęcie ukochanej osoby oprawione w artystyczny sposób.

Reklama

Nietypowym prezentem świątecznym w stylu DIY (Do It Yourself) jest wykonanie koszulki z nadrukiem dla ukochanej osoby. Aby to zrobić, najpierw należy wybrać określony wzór lub napis, który bezpośrednio odnosi się do obdarowanej osoby. Może to być jej twarz, ulubione zwierzę, imię lub cytat, który odnosi się do niej. Następnie należy przygotować tę ozdobę w programie graficznym i wysłać wraz z koszulką do firmy zajmującej się nadrukami. Takie usługi są dostępne w każdym większym mieście w Polsce.