Stylizacji brwi pomadą to sposób na precyzyjne podkreślenie ich kształtu. Kosmetyk o kremowej konsystencji najlepiej aplikować za pomocą skośnego pędzla o włosiu syntetycznym. Pomada do brwi to wodoodporny i trwały produkt, który przy odrobinie wprawy, pozwala odpowiednio wystylizować łuk brwiowy.

Pomada do brwi to uniwersalny kosmetyk, który sprawdza się zarówno do delikatnego podkreślenia naturalnego kształtu brwi, jak i mocnego zaakcentowania ich krawędzi czy również narysowania ich od nowa (zwłaszcza u osób o bardzo przerzedzonych i mało widocznych brwiach). Do efektywnego stosowania produktu niezbędny jest mały, skośny pędzelek, najlepiej z włosia syntetycznego.

Pomada do brwi - co to jest?

Pomada to rodzaj wodoodpornego tuszu do brwi w formie pasty, który najczęściej można kupić w małym szklanym pojemniczku. Kremowa i dobrze napigmentowana formuła kosmetyku pozwala na precyzyjne wypełnienie łuku brwiowego, malowania brwi od podstaw, a nawet dorysowywania jedynie pojedynczych włosów.

Pomada do brwi to kosmetyk o mocno kremowej konsystencji, która chwile po aplikacji zasycha, dlatego ważne jest, aby nie przesadzić z ilością kosmetyku, a jego nadmiar wyczesywać, specjalnie do tego przeznaczoną szczoteczką.

Malowanie brwi - od czego zacząć?

Malowanie brwi należy zacząć od wyznaczenia ich długości oraz kształtu. Każda kobieta ma inne inne brwi, dlatego ich kształt należy dobierać indywidualnie do twarzy oraz oczu. Wystarczy kierować się wskazówkami podanymi w filmie:

Stylizacja brwi pomadą, krok po kroku

Przypudruj lekko brwi, a nadmiar produktu wyczesz grzebykiem (makijaż brwi będzie wówczas bardziej trwały).

Na skośny pędzel z włosia syntetycznego nanieś odrobinę kosmetyku (jego nadmiar możesz rozprowadzić na dłoni).

Malowanie brwi zacznij od wyznaczenia dolnej granicy cieniutką linią.

Braki w brwiach uzupełniaj od dolnej kreski, kierując się ku górze, dzięki czemu dolna granica brwi będzie mocniej podkreślona.

Brwi, które są ciemniejsze z zewnątrz, a jaśniejsze z przodu wyglądają bardzo naturalnie.

Nadmiar produktu w przedniej części brwi wyczesz grzebykiem .

. Całość możesz utrwalić bezbarwnym żelem do stylizacji brwi.

Co zrobić, gdy pomada do brwi zaschnie?

Pomada do brwi to produkt o kremowej konsystencji, który ma niestety tendencję do zasychania. Aby temu zapobiec, po każdym nałożeniu produktu na pędzel, należy od razu szczelnie zamykać opakowanie kosmetyku. W sytuacji, gdy konsystencja produktu przestała być gładka, do pomady można dodać kroplę multifunkcyjnego płynu.