Wodoodporne kosmetyki są trwałe i odporne na ścieranie. Makijaż wykonany tego typu produktami jest jednak bardzo trudny do zmycia - wymaga zastosowania specjalistycznych preparatów do demakijażu. W drogeriach i sklepach kosmetycznych dostępne są: płyny, olejki, mleczka oraz chusteczki nasączone produktami do demakijażu. Pomocne są także akcesoria do zmywania wodoodpornego makijażu: waciki, patyczki i ściereczki.

Reklama

Nieumiejętne zmywanie makijażu wykonanego wodoodpornymi kosmetykami może podrażnić oczy i spowodować niechciane uczucie napięcia skóry. W dłuższej perspektywie konsekwencją takiego postępowania może być utrata elastyczności skóry i liczne zmarszczki.

Zmywanie wodoodpornego eyelinera i tuszu do rzęs

Zmywanie każdego makijażu, nie tylko wodoodpornego, powinno zacząć się od demakijażu oczu. Wybierając kosmetyki do tego celu należy pamiętać, że skóra wokół oczu jest cienka, delikatna i wrażliwa. Do zmywania makijażu wykonanego wodoodpornym eyelinerem i tuszem do rzęs najlepiej użyć dwufazowych płynów lub olejów, których nie powinno się aplikować bezpośrednio na oczy, a zwilżać nimi płatki kosmetyczne. Produkty dwufazowe składają się z warstwy wodnej i oleistej. Przed ich użyciem należy zmieszać obie fazy.

Demakijaż olejami (OCM)

Makijaż wykonany wodoodpornymi kosmetykami skutecznie można zmyć olejami. Taka metoda demakijażu, zwana OCM, czyli Oil Cleansing Method, jest przeznaczona do każdego typu skóry. Do zmywania makijażu używa się mieszanki olejów, które zostawiają na skórze tłusty film, zabezpieczający ją przed wysuszeniem i podrażnieniami. Do skóry suchej najlepsze będą: olej kokosowy, makadamia, awokado, z orzecha laskowego i z pestek dyni. W przypadku skóry normalnej i mieszanej sprawdzi się mieszanka olejów: z jojoba, pestek winogron i owoców dzikiej róży. Z kolei do skóry tłustej najlepiej nada się: olej z czarnuszki, sezamowy, z tamanu i pestek brzoskwini. Do OCM polecane są ściereczki wykonane z muślinu lub mikrofibry.

Zobacz także

Mleczka, toniki i płyny do demakijażu

Wadą wykonywania demakijażu olejami jest jego czasochłonność oraz to, że tłusty film nie każdemu może przypaść do gustu. Do zmywania wodoodpornych kosmetyków można użyć również: mleczka, toniku lub płynu micelarnego. Produkty te przywracają skórze naturalne PH i zawierają składniki rozpuszczające makijaż. Bazą do nich są zazwyczaj roztwory alkoholowe, które działają antybakteryjnie.

Mleczka, toniki i płyny micelarne powinny zawierać substancje wspomagające:

nawilżające: ekstrakty roślinne, betaina, allantoina, gliceryna, lecytyna i mocznik,

natłuszczające: lanolina, parafina, woski i masła roślinne,

odżywcze i regenerujące: panthenol, aloes oraz witaminy A i E.

Reklama

Żele, kostki i pianki myjące

Do zmywania makijażu wykonanego kosmetykami wodoodpornymi można użyć również żelów, kostek i pianek myjących. Preparaty te w swoim składzie zawierają substancje czynne, które usuwają zabrudzenia. O ile mleczka, toniki i płyny mineralne nie wymagają użycia wody, o tyle żele, kostki i pianki myjące należy spłukać.