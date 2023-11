Tanie loty na wakacje kuszą, dlatego jeśli zdecydujemy się na podróż samolotem, musimy poznać kilka trików, które pozwolą zachować nie tylko urodę, ale również zdrowie. Gdy mamy już plan podróży, zastanówmy się, co ze sobą zabrać na pokład samolotu – m.in. nie zapomnijmy o tym, by kosmetyki znajdowały się w bagażu podręcznym.

Najczęstsze problemy, które dotyczą osób podróżujących samolotem, to spuchnięte nogi, czerwone i podkrążone oczy, bolące plecy oraz przesuszona twarz od klimatyzacji. Jeśli chcemy czuć się naprawdę dobrze po takim locie, to należy się do niego odpowiednio przygotować. Wycieczki samolotem są przecież dłuższe i krótsze, jednak każdy czas spędzony w samolocie może mieć negatywny wpływ na samopoczucie i wygląd.

Trik numer 1 – maseczkę nawilżającą na twarz oraz włosy

Jeśli bilety na lot zostały zakupione i wiemy już na pewno, że wylot będzie następnego dnia, warto pomyśleć, aby dzień przed podróżą wykonać maseczkę nawilżającą na twarz oraz włosy. Już przed samym lotem warto nałożyć na twarz dużą ilość kremu nawilżającego – powinien być to preparat z filtrem przeciwsłonecznym, gdyż podczas podróży słońce bardzo często świeci przez szyby samolotu. Z kolei będąc już na pokładzie samolotu, warto mieć przy sobie wodę termalną w sprayu, która także szybko nawilży przesuszoną od klimatyzacji twarz.

Trik numer 2 – suchy szampon to podstawa

Włosy po podróży zazwyczaj są oklapnięte i elektryzują się, dlatego zadbaj o to, by przed lotem (najlepiej dzień wcześniej) umyć włosy. Do tego warto zrobić sobie taką praktyczną fryzurę np. nisko związany kucyk albo kok, który zawsze będzie się dobrze prezentował, a dodatkowo można go w każdej chwili poprawić. Idealnie sprawdzi się również suchy szampon, który sprawi, że włosy będą wyglądały, jakby je właśnie umyto.

Trik numer 3 – szybki demakijaż

Jeśli zrezygnujemy z makijażu na czas lotu, to po wylądowaniu będziemy wyglądały na bardziej wypoczętą. Kiedy natomiast już mamy makijaż, najlepiej zaraz po starcie zrobić demakijaż za pomocą specjalnych nawilżających chusteczek. Gdy nie chcemy lecieć bez makijażu, najlepiej postawić na delikatny make-up.

Trik numer 4 – krople do oczu

Podczas lotu samolotem często można mieć przekrwione i zmęczone oczy. Sposobem na to będą krople nawilżające, a z kolei na problem zaczerwienionych oczu pomoże lekki makijaż.

Trik numer 5 – poćwicz przed lotem

Kiedy czeka nas długa podróż, to przed lotem warto postawić na ruch fizyczny. Na przykład można pospacerować po terminalu, co poprawia krążenie krwi, ale też pozwoli się nam lepiej zrelaksować podczas lotu.

Trik numer 6 – luźne i wygodne ubranie

Ważne znaczenie ma również to, jak się ubierzemy do samolotu. Najlepiej założyć coś luźnego i wygodnego oraz najlepiej nie wkładać butów na wysokim obcasie (jeżeli już je założymy, to warto je zdjąć w czasie lotu).

Trik numer 7 – nie objadaj się zbyt dużo

Przed podróżą, ale też w czasie lotu na wakacje, warto zdecydować się na lekki i zbilansowany posiłek, ponieważ objadanie się wpływa niekorzystnie na samopoczucie, a do tego będzie miało zły wpływ na nasze zdrowie.