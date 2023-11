Zara każdego roku wypuszcza kilka rzeczy, które w mgnieniu oka stają się totalnym hitem wśród Instagramerek i fashionistek na całym świecie. Oczywiście w tym roku stało się bardzo podobnie, m.in. z kultową już sukienką maxi z falbanami czy z bluzką Natalii Siwiec. Przyszedł czas na nowy hit, który podbił serca wszystkich kobiet. Zara wprowadziła do sprzedaży płaszcz - brązowe cudo imitujące owcze futerko za 399 złotych. Skąd jego fenomen? Po pierwsze - oversizowy krój, po drugie - piękny brązowy kolor, po trzecie - materiał, z którego jest wykonany - to mięciutkie sztuczne futerko ochroni was nawet w największe mrozy!

Jeśli jednak nie jesteście przekonane i nie chcecie wydawać prawie czterystu złotych na ten płaszcz, Pepco ma dwa was świetną alternatywę - niemal identyczny model, ale o wiele tańszy, znajdziecie w tej sieciówce - płaszcz z Pepco kosztuje zaledwie 79 złotych. Skusicie się?

Ten płaszcz z Zary kosztuje 399 złotych.

Taki sam płaszcz, ale o wiele tańszy - znajdziecie w Pepco. Jego cena to 79 złotych!

Pluszowy płaszcz z Zary to hit wśród Instagramerek na całym świecie. Sami zobaczcie!

Instagramerki na całym świecie zakochały się w tym modelu. Płaszcz jest cieplutki i milutki!