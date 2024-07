1 z 6

My nie mamy wątpliwości. Kiedy Kinga Rusin i Piotr Kraśko pojawiają się pod studiem Dzień Dobry TVN fotoreporterzy szaleją :) Kinga i Piotr już po raz kolejny ubrali się w podobne kolory, przez co pasują do siebie idealnie, nie tylko na ekranie.

Rusin jest wierna miejskiej elegancji - duża torba, wysokie kozaki, a przede wszystkim szarości! Piotr z kolei stawia na klasykę. Wyglądają świetnie!

