Czy metalowy pilnik naprawdę niszczy płytkę?

Najpopularniejszymi pilnikami do paznokci są pilniczki metalowe, papierowe i szklane. Różnią się trwałością i wpływem na płytkę paznokcia. Powszechnie uważa się, że najbardziej szkodliwe są pilniki metalowe, a najłagodniejsze szklane, jednak każdy z nich ma swoje wady i zalety. Należy przede wszystkim dobrać pilnik do swoich potrzeb, umiejętnie go używać i kupować wysokiej jakości przyrządy.