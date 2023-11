Krem z filtrem najlepiej nałożyć około 30 minut przed wyjściem na słońce. Faktor powinien być dobrany do stopnia nasłonecznienia. Kosmetykiem należy dokładnie posmarować wszystkie miejsca wystawiane na słońce.

Preparaty z filtrem chronią skórę przed poparzeniami. Smarowanie ciała to oczywistość, warto jednak pamiętać także o zabezpieczeniu ust balsamem lub pomadką z filtrem. Należy też chronić skórę głowy, np. używając nakrycia głowy lub smarując przedziałek kremem ochronnym.

Nieodpowiednio dobrany faktor kremu z filtrem

Podczas zakupu kremu z filtrem należy zwrócić uwagę na faktor, czyli cyfrę umieszczoną na opakowaniu, która oznacza wysokość ochrony przeciwsłonecznej. Wyższe filtry nakłada się przy dużym nasłonecznieniu. Wybór kosmetyku zależy także od rodzaju karnacji – im jaśniejsza, tym mocniejszy faktor jest niezbędny.

Użycie kremu z filtrem dopiero na plaży

Kolejny błąd popełniany przy używaniu kremu z filtrem to nakładanie go dopiero przed samym opalaniem. Powinno się to robić około 30 minut przed wyjściem na słońce. Najlepiej zabezpieczyć skórę znajdując się jeszcze w domu. Wyjątek to filtry mineralne, które chronią skórę od razu po posmarowaniu nimi.

Nakładanie zbyt małej ilości kremu

Bardzo ważna jest ilość kosmetyku, którą się stosuje. Należy dokładnie posmarować wszystkie miejsca, które będą wystawione na słońce. Zbyt mała ilość zapewnia niższą ochronę niż ta przedstawiona na etykiecie opakowania. Przykładowo, na twarz najlepiej stosować 1-1,25 ml krem (można sprawdzić ile to jest, np. używając strzykawki). Trzeba wiedzieć, że kosmetyk z filtrem stosowany na makijaż nie zapewni oczekiwanej ochrony przed promieniowaniem słonecznym.

Jednorazowa aplikacja kosmetyków z filtrem

Warto pamiętać, że jednorazowe nałożenie kremu z filtrem nie jest wystarczająco skuteczne. Pot zmniejsza ochronę przeciwsłoneczną. Podobnie dzieje się podczas zakładania ubrań, kiedy kosmetyk ściera się z powierzchni skóry. Dobrze jest ponawiać aplikację co 2-4 godziny.

Stosowanie ochrony przeciwsłonecznej tylko w upalne dni

Krem z filtrem należy stosować nie tylko w gorące dni i w trakcie opalania. Promieniowanie UVA oraz UVB działa także w pochmurne dni.

Używanie kremu z filtrem z poprzedniego sezonu

Kosmetyki przeciwsłoneczne mają trwałość około 12 miesięcy. Jeśli zostały otwarte, najlepiej jednak zużyć je w ciągu 3 miesięcy. Warto wiedzieć, że po zostawieniu krem z filtrem na słońcu przez dłuższy czas ochrona może być niższa. Dobrze jest wtedy sięgnąć po nowe opakowanie kosmetyku.

Osoby z ciemną karnacją i opalone też potrzebują kosmetyków z filtrem

Nie wszyscy wiedzą, że opalenizna i ciemna karnacja nie chronią przed promieniowaniem słonecznym. Krem z filtrem przyda się każdemu.