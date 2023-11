3 z 5

Walcz z obrzękami

Cellulit to często sprawa obrzęków. Dlatego pij co najmniej 1,5 litra wody dziennie i masuj co rano nogi od kostek ku pachwinom - to poruszy tkankę łączną i pobudzi cyrkulację płynów w ciele, likwidując zastoje. Odpowiedni poślizg nada ci krem antycellulitowy - najlepiej z detoksykującymi algami.

Polecamy: Krem do ciała Babassu Oil & Seaweed, Stara Mydlarnia, 55 zł