Niezbyt gęste, cienkie włosy i wiecznie oklapła fryzura - znasz to? A może zauważyłaś, że ostatnio bardziej wypadają ci włosy? Bez paniki. Są sposoby, by dodać fryzurze objętości, a włosy doprowadzić do pełni zdrowia. Sama się zdziwisz, jak świetnie potrafią wyglądać!

Geny to nie wszystko

Jeśli urodziłaś się z niewielkimi, słabymi mieszkami włosowymi, nie zmieni tego już żaden kosmetyk. Ale z tym skromnym potencjałem można i tak dużo zdziałać! W naszej galerii zdradzamy sposoby na utrzymanie włosów w dobrym zdrowiu, a co za tym idzie - świetnej kondycji, imponującej objętości i… pełnym blasku. Zobacz, co proponujemy - i dlaczego nasze metody muszą zadziałać!

