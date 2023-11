Paznokcie na lato to nie tylko manicure hybrydowy, ale również paznokcie żelowe i tradycyjny manicure. Na lato idealnie sprawdzą się paznokcie neonowe i w stylu ombre. Warto podkreślić, że wspomniane paznokcie hybrydowe sprawdzą się podczas urlopu i wakacji, gdyż są wytrzymałe (odporne np. na wodę), a do tego ładnie się prezentują – tego lata warto wykonać zdobienia paznokci (m.in. wzorki na paznokcie, brokat lub naklejki), które są obecnie bardzo modne.

Największą popularnością tego lata cieszą się wzory abstrakcyjne na paznokciach, ale także jednolite kolory. Długie lub krótkie paznokcie będą ładnie prezentują się z odrobiną brokatu. Sprawdzą się także drobne wzory geometryczne, które najlepiej wykonać na naturalnej płytce paznokcia. Warto też postawić na zdobienie paznokci hybrydowych – stylistki tworzą na nich prawdziwe dzieła sztuki.

Czerwone paznokcie na lato? Czemu nie! Nadal są w modzie

Czerwone paznokcie zawsze były, są i z pewnością nadal będą modnym hitem każdego lata. Kobiety lubią wracać do klasyki, która nigdy nie wychodzi z mody. Lepiej postawić na jaśniejsze i bardziej jaskrawe czerwienie, które idealnie komponują z dodatkami w tych samych kolorach. Mogą to być zarówno paznokcie hybrydowe, żelowe, jak i na naturalnej płytce – warto jednak podkreślić, aby manicure był precyzyjnie zrobiony. Czerwień na paznokciach sprawdzi się także w wersji ombre i w odcieniach neonowych.

Wzory na paznokcie na lato – jakie wybrać?

Tego lata modne są nie tylko łatwe wzorki na paznokcie, ale również te bardziej skomplikowane m.in. ananasy, flamingi czy palmy lub liście monstery. Mogą to być małe lub duże geometryczne wzory, np. kreski, kwadraty bądź kropki albo jakieś minimalistyczne wzorki na paznokcie. Bardzo dobrze sprawdzają się również naklejki na paznokcie, które dostępne są w różnych rozmiarach – najczęściej są to literki lub motywy zwierzęce. Można je nakleić na każdy paznokieć albo na kilka wybranych. W tym sezonie obowiązuje zasada, że im więcej wzorów, tym lepiej. Mogą to być nieregularne kształty, które będą wyglądały, jak niedokończony manicure albo jakieś nabazgrane linie niczym z obrazów znanych malarzy.

Paznokcie – najmodniejsze kolory lata 2018

Tego lata będą modne nie tylko eleganckie paznokcie w bezpiecznych, formalnych kolorach typu nude, ale również bardziej fantazyjne – kolory, na które warto zwrócić uwagę to m.in. różowy, fioletowy, niebieski i oczywiście czerwony, także w wersjach neonowych. Paznokcie w tych kolorach będą się świetnie prezentowały, do tego zawsze można urozmaicić je jakimś wzorkiem, brokatem lub naklejkami. Tak pomalowane paznokcie na lato z pewnością spodobają się niejednej kobiecie.