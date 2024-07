1 z 13

Paulina Sykut wydała na swoje beżowe szpilki na wysokiej szpilce marki Casadei ponad dwa tysiące złotych. Inwestycja chyba się opłacała, bo prezenterka chodzi w nich bez przerwy! I jak się okazało, pasują do najrozmaitszych stylizacji.

Ostatnio na pokazie marki 4F Paulina Sykut zestawiła je na przykład z grafitowym kombinezonem i czarną torebką do ręki. Szpilki Casadei świetnie sprawdziły się też z sukienkami o różnych długościach: od krótkiej sukienki przed kolano po balową suknię do ziemi z seksownym rozcięciem. A co jeszcze ciekawsze ulubione buty Pauliny współgrają zarówno z jednokolorowymi stylizacjami, jak i z tymi w wyraziste wzory.

A wam, jak się podobają szpilki Pauliny Sykut? Czy warto było tyle wydać?

