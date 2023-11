Zima zbliża się wielkimi krokami zatem jeśli jeszcze nie masz w swojej szafie ciepłej i stylowej czapki spieszymy na ratunek! To z pewnością najmodniejszy dodatek sezonu jesień-zima 2019! Podpowiadamy, gdzie kupisz te najoryginalniejsze już od 19 zł!

Reklama

Paulina Sykut Jeżyna w najmodniejszej czapce na zimę

Paulina Sykut Jeżyna jest jedną z tych gwiazd, które uwielbiają stylowe dodatki! W jej garderobie znajdziecie mnóstwo modnych nakryć głowy takich jak: kapelusze, opaski no i oczywiście czapki! Naszą uwagę przyciągnęła jej najnowsza zdobycz, duża różowa wełniana czapa! Zobaczcie, jak niesamowicie wygląda!

Instagram, Mat. prasowe

Gruba wykonana ręcznie z ciepłej wełny idealnie sprawdzi się w zimne jesienne i zimowe dni. To projekt marki Wool Wear, za którą trzeba zapłacić 189 zł.

Czapki to ponadczasowy dodatek, który pasuje zarówno do puchowych kurtek, trenczy jak i płaszczy w kratkę wystarczy spojrzeć na stylizację Pauliny Sykut Jeżyny! Kolorowa czapka i płaszcz w pepitkę z Reserved to duet doskonały.

Mat. prasowe, Instagram

Płaszcz Reserved 249,99 zł.

Jakie czapki są najmodniejsze?

Jeśli nie lubicie nosić kapeluszy czy kaszkietów, miękka czapka będzie najlepszą alternatywą i stylowym dodatkiem, który podkręci każdą stylizację. W tym sezonie nosimy duże oversize'owe czapki typu beanie najlepiej z grubym splotem, w ostrych kolorach. Poniżej zobaczcie oryginalne czapki, których nie może zabraknąć w waszych szafach a wszystkie za mniej niż 40 zł!

Mat. prasowe

Różowa puchata czapka pasuje do każdego typu urody a ta z popularnej sieciówki Pull&Bear jest podobna do tej którą nosi Paulina Sykut - Jeżyna i kosztuje tylko 39,90 zł.

Mat. prasowe

W Stradivariusie znaleźliśmy czarną klasyczną czapkę z ozdobami w postaci perełek. Idealna dla miłośniczek wyszukanych okryć głowy.

Mat. prasowe

Jeśli jesteś fanką retro koniecznie zajrzyj do H&M, gdzie kupisz czapkę w kształcie turbanu! To nasz numer jeden!

Mat. prasowe

W czapce w takim kolorze z pewnością będziesz zauważona! Napisy, naszywki i wszelkie zdobienia wskazane! Tą żółtą znajdziecie w sieciówce House za jedyne 19,99 zł!