Do tej pory jesienna pogoda zdecydowanie nas rozpieszczała, ale to zaczyna się powoli zmieniać. Zdecydowanie jest to moment, żeby zaopatrzyć się w cieplejsze kurtki, płaszcze, a także swetry! Paulina Sykut już to zrobiła i na swoim profili na Instagrmie pochwaliła się ciepłym swetrem. Gwiazda Polsatu przy okazji udowodnia, że swetry też można nosić stylowo! Zobaczcie poniżej, jakie marki wybrała i ile kosztują jej ubrania.

Reklama

Jesienna stylizacja Pauliny Sykut jest idealna na co dzień

Zdajemy sobie sprawę, że kochacie stylizacje Pauliny Sykut. Gwiazda stawia bowiem na ubrania, które są nie tylko przystępne cenowo dla każdej kobiety, ale także idealnie nadają się na co dzień. Paulina nie szokuje swoimi stylizacjami, nie wzbudza kontrowersji i w prosty sposób można inspirować się jej stylem. Tak jak teraz! Paulina Sykut postawiła na ubrania ze swojej ulubionej marki, czyli Laurella. Wybrała ażurowy sweter w różowym kolorze, który pasuje zarówno do zwiewnych spódnic w kwiaty (jak proponuje marka) oraz krótkich spódniczek w kratę, jak nosi Paulina. Oczywiście będzie także świetnie wyglądać do zwykłych dżinsów. Sweter Pauliny kosztuje 189 złotych.

Mat. prasowe

Paulina Sykut wybrała również stylową spódnicę w modną kratę. Nie da się ukryć, że krata w różnym wydaniu zawsze króluje w jesienno-zimowym wydaniu. Najczęściej można ją spotkać w klasycznej czerwonej kolorystyce, ale szara też jest hitem! Uwagę zwraca także nieco asymetryczny krój spódnicy i stylowe wiązanie. Spódnicę Pauliny kupicie za 159 złotych.

Mat. prasowe

Gwiazda wybrała także brązowe kowbojki z Hegos. Ostatnio ten model obuwia również króluje, więc warto w niego zainwestować!

Podoba się wam stylizacja Pauliny Sykut?

Paulina Sykut jest wzorem do naśladowania dla wielu kobiet

Instagram

Polki chętnie inspirują się stylem gwiazdy

Instagram