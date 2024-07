Paulina Sykut pokazała zdjęcie w świetnej, rockowej stylizacji! Młoda mama zaprezentowała na swoim Instagramie stylizację, którą nazwała "łobuziara". Gwiazda szybko wraca do formy po urodzeniu córeczki Róży, a jej styl jest naprawdę godny naśladowania.

Na jakie marki postawiła Paulina Sykut? To mix luksusu i sieciówek. Znamy ceny!

Styl Pauliny Sykut

Paulina Sykut lubi luksusowe dodatki. Tego dnia postawiła na skórzaną torebkę od Sabriny Pilewicz. To słynny model-worek, który nosi nazwę Chia. Taką samą możesz kupić za 900 zł. Do tego motocyklowe botki marki Hego's, które obecnie można nabyć na wyprzedaży. Kosztują 399,90 zł (przecenione z 599,90 zł). Największym zaskoczeniem jest sukienka z sieciówki. Paulina Sykut miała na sobie długą, kraciastą sukienkę z nowej kolekcji Zary. Jej cena to 199 zł. My jesteśmy na tak!

Paulina Sykut w rockowej stylizacji. Ten look warto naśladować!

Instagram/Paulina Sykut

Młoda mama ma doskonały styl. Nawet na co dzień wygląda stylowo!