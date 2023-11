Doskonale wiemy, że uwielbiacie stylizacje Pauliny Sykut i ani trochę nas to nie dziwi. Prezenterka zna się bowiem na trendach i codziennie prezentuje na sobie stylizacje, którymi w prosty sposób można się zainspirować. Paulina Sykut najbardziej lubi sukienki. Stawia na różne kolory i fasony, choć najczęściej możemy ją podziwiać w zwiewnych, dziewczęcych modelach z falbanami. Tym razem jednak postawiła na zupełnie inne wydanie sukienki i zachwyca!

Paulina Sykut w dżinsowej sukience. Znamy markę!

Paulina Sykut pojawiła się ostatnio na evencie jednej z marek biżuteryjnych i zachwycała swoją stylizacją. Prezenterka miała na sobie dżinsową sukienkę w najmodniejszym kroju sezonu - z bufkami, które podkreślają ramiona. Wiosną i latem będziemy nosić właśnie takie fasony zarówno sukienek, jak i bluzek czy sweterków. Miejcie to na uwadze!

Sukienka Pauliny Sykut poza tym ma dość prosty krój i pasek w talii, który podkreśla figurę. Warto dodać, że ten model sukienki idealnie nadaje się na co dzień do pracy, na spotkanie z przyjaciółką czy na wyjście do kina. Kreacja pochodzi z kolekcji marki Zaquad, czyli jednej z ulubionych marek gwiazd. Poza tym Paulina Sykut postawiła na stylowy beret La Dame, torebkę D&G i sandałki Gianvito Rossi.

Podoba się wam look Pauliny Sykut?

Dżinsowa sukienka Pauliny Sykut pochodzi z kolekcji marki Zaquad

Gwiazda wybrała torebkę D&G

Paulina Sykut wybrała stylowe dodatki - beret i sandałki

