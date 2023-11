Jesień w pełni, a my szukamy ciepłych swetrów na jesienne spacery! Zobaczcie, jaki tym razem zaprezentowała Paulina Sykut-Jeżyna! Pastelowy kolor i miękka dzianina to hit jesiennych wybiegów. Wiemy, gdzie go kupiła i co to za marka.

Paulina Sykut w kolorowej jesiennej stylizacji

Paulina Sykut -Jeżyna zaprezentowała na swoim Instagramie swój nowy jesienny look! Gwiazda Polsatu słynie z zamiłowania do bardzo kobiecych sukienek i spódnic, najchętniej wybiera właśnie te z kwiatowym motywem. Swoją najnowszą, oryginalną, kolorową stylizacją podbiła nasze serce. Jesień kojarzy się z brązami lub szarością, dlatego warto zainspirować się gwiazdą i skusić się na pastelowe kolory i kwieciste desenie! Zobaczcie sami!

Tym razem Paulina wybrała ciepły sweter i plisowaną spódnicę w kwiaty. Całość uzupełniły oczywiście stylowe dodatki w postaci czarnych wiązanych botków na obcasie oraz bordowej torebki na łańcuszku. Całość komponuje się wprost idealnie, a nam bardzo się spodobał ten jesienny zestaw! Poniżej zobaczcie, gdzie kupiła ten zestaw.

Paulina Sykut-Jeżyna w tym sezonie postawiła na jedną ze swoich ulubionych polskich marek Bizuu. Zarówno oversiz'eowy sweter z bufiastymi rękawami w kolorze jasnego różu (899 zł) i plisowana spódnica w kwiaty (799 zł) to projekt tej marki. Jak wam się podoba najnowszy look gwiazdy?