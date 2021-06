Paulina Sykut-Jeżyna w modnej sukience na lato 2021. Podobną znajdziecie w Reserved za grosze!

Paulina Sykut-Jeżyna w hitowej wzorzystej sukience z Reserved! Ten model to wakacyjny must have!

Paulina Sykut-Jeżyna aktualnie przebywa w Sopocie - co prawda nie jest na wakacjach, a w pracy, ale na szczęście gwiazda znajduje czas, aby pochwalić się nowymi fotkami na Instagramie. I właśnie w mediach społecznościowych pięknej pogodynki, pojawiło się zdjęcie z plaży, na którym zachwyca swoją stylizacją. Sukienka, którą założyła gwiazda, to absolutny wakacyjny hit! Ten model powinna mieć w szafie każda kobieta, która kocha modę! Co więcej, sukienkę dostaniecie w popularnej sieciówce w naprawdę rewelacyjnej cenie. Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: Paulina Sykut w sandałach na lato, które wyszczuplają nogi. Wybrała też espadryle i klapki Birkenstock od 49 złotych Paulina Sykut-Jeżyna w najmodniejszej sukience na lato 2021 Paulina Sykut-Jeżyna jest bardzo aktywna na Instagramie i chętnie dzieli się ze swoimi fanami nowymi zdjęciami. Często na jej profilu pojawiają się relacje związane z jej życiem zawodowym - tak, jak w tym przypadku! Piękna prezenterka wyjechała do Sopotu i tam spędzi jeszcze kilka najbliższych dni, wypełniając swoje zawodowe obowiązki. Sopot❤️ Tak dzisiaj miałam w pracy:) ☀️ - napisała pod jednym z najnowszych zdjęć gwiazda. Paulina Sykut-Jeżyna wybrała na plażę przepiękną sukienkę, która jest absolutnym hitem lata 2021! Fani dosłownie zakochali się w tej stylizacji. - Cudo❤️❤️❤️ - Ślicznie pani wygląda - Cudna sukienka 😍 jaka firma ? - Przepiękna ❤️ - piszą fani. Sami spójrzcie, jak pięknie wygląda w niej prezenterka. Letnia, plażowa i kobieca sukienka Pauliny Sykut-Jeżyny to model, który świetnie sprawdzi się na wakacyjne dni. Swobodny krój, długość midi i ten piękny wzór to absolutny must have na...