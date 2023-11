1 z 18

To koniec pewnej ery w polskiej muzyce. W minioną sobotę, po pięcioletniej walce z rozsianym nowotworem jajnika, zmarła Kora. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicielek polskiego rocka, charyzmatyczna liderka zespołu Maanam, ale też zaangażowana w działalność Solidarności i ruchy na rzecz praw kobiet, również swoją chorobę wykorzystała do społecznej walki, prowadząc kampanię na rzecz refundacji leku przeciwdziałającemu nawrotom nowotworu jajników.

Ale Korę zapamiętamy nie tylko jako aktywistkę, autorkę niezapomnianych tekstów i przebojową wokalistkę. Również styl Sipowicz stał się ikoną samą w sobie: topy z mocno skonstruowanymi ramionami w stylu lat 90., welurowe komplety, post-punkowe bojówki w połączeniu z eleganckim czarnym golfem z kaszmiru, wszystko to okraszone szczytpą grunge'owej nonszalancji.

Wokalistka wyglądała zawsze elegancko, ale i zawsze odrobinę jakby zupełnie nie interesowały ją konwenanse. No i była chodzącym dowodem na to, że czerwona szminka pasuje do wszystkiego. Zajrzyjcie do naszej galerii żeby zobaczyć nasze ulubione stylizacje Kory.

