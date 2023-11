2 z 5

Kora pojawiła się na okładce "Przekroju" 26 maja 1974 roku. Polska piosenkarka pozuje na okładkowym zdjęciu z dzieckiem na rękach. Okładka była o tyle specjalna, że pismo ukazało się na polskim rynku 26 maja - czyli w Dniu Matki. Na zdjęciu widzimy Korę z pięknymi długimi czarnymi włosami. W hippisowskiej stylizacji trzyma na rękach chłopca. Gwiazda miała wtedy zaledwie 23 lata i nikt nie przypuszczał wówczas, że zespół Maanam z Korą osiągnie tak wielki sukces. Zdjęcie okładki pochodzi z cyfrowego archiwum "Przekroju".

Maanam powstał rok później - w 1975 roku. Kora dołączyła do niego w 1976 roku. Koncertowali razem aż do 2008 roku. Co się wtedy stało? Marek Jackowski (założyciel Maanamu w 1975 roku) założył wspólnie z gitarzystą Januszem Iwańskim nowy zespół The Goodboys, a Kora skompletowała własny skład, początkowo z udziałem pozostałych muzyków Maanamu i zaczęła działać pod dotychczasowym pseudonimem.

