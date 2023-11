Milo Kurtis, współzałożyciel zespołu Maanam, w którym przez wiele lat występowała Kora, opowiedział o swoich relacjach z artystką. Informacje o śmierci Olgi Jackowskiej poruszyły nie tylko jej najbliższych, ale również fanów i gwiazdy, które nie ukrywają bólu po tak wielkiej stracie. Milo Kurtis w rozmowie z TVN24 zwrócił uwagę na to, że śmierć zakończyła cierpienie artystki.

Milo Kurtis zauważył również, że Kora z pewnością nie chciałaby, żeby publikowano jej czarno białe zdjęcia. Zobaczcie, co powiedział o piosenkarce!

Kurtis w rozmowie z TVN24 w poruszających słowach skomentował śmierć Kory i zwrócił uwagę na to, że publikowanie czarno białych zdjęć z pewnością by się jej nie spodobało.

Jak znam Korę, to ona byłaby bardzo niezadowolona z tego, że wszędzie są czarno-białe zdjęcia, bo to była kolorowa osoba. Ona w tej chwili jest szczęśliwa. Rozpoczęła następną podróż, a tu czarno białe zdjęcia wszędzie. To by jej się na pewno nie podobało- powiedział Milo Kurtis.